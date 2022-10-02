'Terörist uçarak geldi' açıklamasına tepki yağdı: 'Utanmaz... Jelibona kandın'

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Mahallesi'nde bulunan polisevine yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının Amerika merkezli olduğunu ifade ederek "Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç'ten hareket ettiler" dedi.







"6 yıldır, 15 Temmuz'dan sonra bir tane eylem, onun da arkadaşlarımız hakkını verdiler, onu da söyleyeyim. Bu eylem, Amerika merkezli bir eylemdir" diye konuşan Soylu, silahlı saldırıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:







Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus'a geldiler. Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler, sabah saat 10.00'a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek, normal vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler. Ben 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, ilk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi, Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ve istihbarat birimlerimizden, 'Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz.' Dün. Neden istediler? Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi, İstihbarat Teşkilatımız. 'Siz ilk önce PKK'ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin, biz ondan sonra size göndeririz' diye"





CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN SÜLEYMAN SOYLU'YA: UTANMAZ!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Soylu'nun "Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt" sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.





Başarır'ın paylaşımları şu şekilde:







Süleyman Soylu'ya göre teröristler Münbiç'ten paramotor ile tam 12 saat uçmuşlar. Teknik olarak bir paramotor bir saatte yaklaşık 3-3.5 litre yakıt tüketiyor ve 3-4 saat havada kalabiliyor.





Menbiç ile Tarsus arasında tam 12 saat uçması teknik imkanlar gereği imkansıza yakın. Bu veriler ortadayken yalan atmaya, insanları kandırmaya hiç mi utanmıyorsun?Artık sen yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin.





Bir paramotor 12 saat uçuyor ve herhangi bir ihbar gelmiyor öyle mi? Hiç mi takip edilemiyor? Ortaya çıkan güvenlik zaafiyetini kapatmak için böyle yalanlara sığınıyorsun suçişleri bakanı!





Uçan kuştan haberin vardı Soylu! Paramotordan nasıl haberin yok? Kendi zaafiyetini CHP'ye mâl ediyorsun. Utanmaz!





EMİR: JELİBONA KANDIN…

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de, Soylu'nun açıklamaları üzerinden görevden el çektirilen AKP'li Melih Gökçek'in Soylu paylaşımını alıntılayarak "Jelibona kandın… Beşiktaşlı eski futbolcu Aboubakar’ın Türk General olduğuna inandın… Bari bu oltaya gelmeseydin. En kabadayı paramotorun havada en fazla 3 saat kalabildiğini sorsan söylerdi danışmanların" ifadelerine yer verdi.