''Terörle savaş, Amazon, Google ve Microsoft'u zengin etti''

Donald Trump dönemi Microsoft'un devletle yaptığı sözleşme oranı 6 kat arttı





Eski devlet memurları Amazon, Google ve Microsoft'ta işe alındı





Buna göre, eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Jared Cohen'in Google, eski FBI çalışanı Steve Pandelides'in Amazon, ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın kurulmasına yardım eden eski devlet memuru Joseph D. Rozek'in de Microsoft'ta çalıştığı belirtiliyor.





Söz konusu şirketlere, özellikle Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı gibi devlet kurumlarının büyük talepte bulunduğu ifade ediliyor.ABD merkezli 3 sivil toplum örgütü Action Center on Race and the Economy, LittleSis ve MPower Change perşembe günü ortaklaşa hazırladıkları "Büyük Teknoloji Savaş Satıyor" adlı raporunu kamuoyuyla paylaştı.Rapora göre, sadece ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2004 yılından bu yana söz konusu teknoloji devleriyle yaptığı sözleşmelere 43.8 milyar dolar ödediği kaydedilirken, savunma sanayisinin dijitalleşmesiyle ABD askeri ve istihbarat teşkilatlarının 2001'den bu yana bulut ve GPS teknolojilerine büyük talep gösterdiği belirtildi.Araştırma verilerine göre son dönemlerde Amazon ve Microsoft sözleşmelerde başı çekerken, 2019 yılında Amazon'un 5 kez ve 2015'e kıyasla Microsoft'un da 8 kat daha fazla kamu ihalesi ve benzer alt sözleşmelere imza attığı aktarıldı.Bunun yanında Microsoft'un Donald Trump'ın başkanlık yaptığı 2016-2018 yılları arasında önceki dönemlere nazaran devlet kurumlarıyla "savunma alanında" 6 kat daha fazla sözleşme yaptığı öne sürüldü.Son yıllarda havacılık ve uzay alanında geleneksel hizmetler veren Raytheon ve Northrop Grumman gibi şirketlerle yapılan sözleşmelerde de azalma görüldü.Rapordaki en dikkat çekici ayrıntılardan biriyse, önceden devlet memuru olarak hizmet veren bazı üst düzey yöneticilerin, şu anda söz konusu teknoloji şirketlerinde çalışıyor olması.Raporda son olarak devlete bağlı kurum ve ajanslardan, teknoloji firmalarına en çok harcama yapan 5 şirketten 4'ününse dış politikanın merkezinde olduğu ve teröre doğrudan savaş vermek için kurulduğu ifade ediliyor.