Samanyolu Haber /Gündem / Terörsüz Türkiye komisyonu TBMM'de kuruluyor. Her kesimi kapsayacak mı? /11 Temmuz 2025 18:00

Terörsüz Türkiye komisyonu TBMM'de kuruluyor. Her kesimi kapsayacak mı?

Terörsüz Türkiye Komisyonu haftaya TBMM'de kurulacak. Başkanlık kararıyla hayata geçirilecek komisyon, silah bırakan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması ve olası yasal düzenlemeler için istişare zemini oluşturmayı hedefliyor.

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Toplum desteğini kaybeden Saray, baskıyı artıran düzenlemelerle ömrünü uzatmaya çalışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önümüzdeki hafta, terörle mücadelenin yeni bir boyutuna zemin hazırlayacak önemli bir adım atılıyor. “Terörsüz Türkiye” başlığıyla kurulacak komisyonun hazırlıkları tamamlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, siyasi partilere göndereceği yazıyla komisyon için üye bildirmeleri resmen talep edilecek.

NTV’nin haberine göre komisyon, mevcut ihtisas komisyonlarından farklı olarak bir yasa ile değil, Meclis Başkanlığı kararıyla kurulacak. Bu yönüyle daha esnek bir yapıya sahip olacak ve geçmişte görev yapan Uzlaşma Komisyonları’na benzer bir model izleyecek. Temel ilkeleri ve çalışma çerçevesi TBMM Başkanlığı tarafından belirlenecek.

35 Üyeden Oluşacak

Komisyonun 35 üyeden oluşması ve nitelikli çoğunlukla karar alması öngörülüyor. Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler beşer milletvekiliyle temsil edilecek. Grubu bulunmayan partilerden birer temsilci, bağımsız milletvekillerinden ise kura yoluyla beş temsilci belirlenecek.

Komisyon, özellikle silah bırakma sürecine giren örgüt mensuplarının topluma kazandırılması, bu kişilere yönelik sosyal, hukuki ve rehabilite edici mekanizmaların oluşturulması konularında öneriler geliştirecek. Akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileriyle iş birliği yapılması; halkın farklı bölgelerdeki eğilimlerinin Anadolu gezileri aracılığıyla izlenmesi planlanıyor.
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