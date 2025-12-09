Samanyolu Haber /Gündem / 'Terörsüz Türkiye' sürecinin gölgesinde sıcak gelişme: TSK, Suriye'de operasyona mı hazırlanıyor? /09 Aralık 2025 10:40

'Terörsüz Türkiye' sürecinin gölgesinde sıcak gelişme: TSK, Suriye'de operasyona mı hazırlanıyor?

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun 5–6 Aralık’ta Şam’ı ziyaretinin ardından TSK, Suriye’nin kuzeyine ek zırhlı birlikler gönderdi. İktidarın yürüttüğü Terörsüz Türkiye süreci devam ederken yaşanan sıcak gelişmeler dikkatleri üzerine topluyor. Kimi yorumlara göre MHP ve AKP tabanında sürece karşı tepkiler var. Suriye'de yapılması muhtemel bir operasyonun ise tabana mesaj vermek için planlandığı ileri sürülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) dün Afrin, Rasulayn ve Halep’in kuzeyinden Suriye’ye giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Askeri konvoyun Münbiç hattına doğru ilerlediği belirtilirken, Şam yönetimi de eş zamanlı olarak PKK’nın Suriye uzantısı SDG’nin kontrolündeki Deyrizor’a ek birlikler gönderdi. 

Sözcü'nün haberine göre, TSK zırhlı araçları, Münbiç hattına doğru ilerliyor. Konvoyların Deyr Ballut ve Advaniyah sınır kapılarından gece saatlerinde Suriye topraklarına girdiği ifade edildi.

ZEYTİN DALI BÖLGESİ
Zeytin Dalı Harekât alanından Afrin bölgesine geçiş yapan TSK, bölgede konuşlu olan kuvvetlere takviye birlik olarak gönderildi. Sevkiyata Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 2. Ordu Komutanlığına bağlı 7. Kolordu Komutanlığına ait zırhlı birliklerin katıldığı kaydedildi. İnsansız hava araçları da (İHA) konvoya eşlik etti. Bölgeden alınan görüntüler anında harekât komuta merkezine aktarılıyor. Birlikler belirlenen plana göre sevk ve idare ediliyor. 

Fidan ilk sinyalleri vermişti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sevkiyattan bir gün önce Katar’ın başkenti Doha’da yaptığı açıklamalarda, “SDG, Suriye devlet kurumlarına entegre olacağına yönelik herhangi bir sinyal vermiyor” dedi. Fidan, Suriye hükümetinin SDG’yle kendi anlaşmalarını yapabileceklerini belirterek, “Türkiye’nin çıkarlarının ve güvenliğinin aksi yönünde konuşlandırılmış bütün unsurların çıkarılması gerekiyor” diye konuştu.

Fidan, Suriye’deki bütünlüğün nasıl sağlanacağı konusunda ise, “SDG komuta ve kontrolün tek bir yerden gelmesi gerektiğini anlamalı. Hiçbir ülkede iki ayrı ordu olamaz. Tek bir ordu ve komuta kademesi olabilir” ifadelerini kullandı.
