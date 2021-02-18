Samanyolu Haber /Gündem / Ters kelepçe mağduru Beyza Kural 15 bin TL tazminat kazandı /18 Şubat 2021 15:52

Ters kelepçe mağduru Beyza Kural 15 bin TL tazminat kazandı

Anayasa Mahkemesi, 6 yıl önce YÖK protestoları sırasında gözaltına alınıp ters kelepçe takılan gazeteci Beyza Kural’ın hak ihlaline uğradığına karar verdi. Kural’a 15 bin TL tazminat ödenecek.

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Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında haber takibi sırasında gözaltına alınan gazeteci Beyza Kural’ın basın ve ifade özgürlüğünün ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlâl edildiğine karar verdi. AYM, 2016 tarihli başvuruyu 12 Ocak 2021 tarihinde karara bağladı.

İNSAN HAYSİYETİYLE BAĞDAŞMAYAN MUAMELE YASAĞI
Anayasa Mahkemesi, polis şiddetine maruz kalan eski Bianet muhabiri Beyza Kural’ın başvurusunu sonuçlandırdı. Mahkemenin bugün açıkladığı gerekçeli kararında, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı, 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve 28. maddesinde güvence altına basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmedildi. Ayrıca, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmasına karar verildi.

6 Kasım 2015’te, İstanbul, Beyazıt’taki YÖK protestosunda polis, Bianet muhabiri Beyza Kural’ı ters kelepçe takarak gözaltına almak istedi, bu sırada da “Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi değil artık, bunu öğreteceğiz size” diye bağırdı. Diğer muhabirlerin müdahalesi sonucu Kural serbest bırakılmıştı.
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