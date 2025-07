Tesadüf(!)e bakın: Bursa'da yanan ormanlık alan, kısa süre önce maden sahası ilan edilmiş

“Maden şirketlerine peşkeş çekilebilir”





“Her yangın planlı bir teşebbüstür”





Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan ve geniş bir ormanlık alanı etkileyen yangının ardından gözler bölgedeki maden sahası planlarına çevrildi. Yangının çıktığı alanın, kısa süre önce “ÇED gerekli değildir” kararı verilen bir maden ocağı projesiyle çakışması dikkat çekti.Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, konumu itibarıyla kamuoyunda soru işaretleri doğurdu. Halihazırda bölgede maden ocakları bulunuyorken yanan ormanlık alanın, 2024 yılında AKP’li Yıldırım Belediyesi tarafından maden ocağı kurulması planlanan bölge olarak duyurulduğu ortaya çıktı.Yıldırım Belediyesi’nin, Gürsu ilçesine bağlı Dışkaya Mahallesi sınırlarında yer alan ormanlık alana kireçtaşı (kalker) ocağı ve kırma-eleme tesisi kurmak için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulunduğu ve Bursa Valiliği tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı çıktığı öğrenildi.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, yangın alanının, maden ocağı açılması planlanan bölgeyle aynı yer olması nedeniyle ortaya atılan iddialara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.Bölgedeki maden ocaklarının varlığına işaret eden Şimşek, “Biz mevcut maden ocaklarının potansiyel risk taşıdığını, etrafındaki meralara, orman alanlarına her an bir tehlike yaratabileceğini söylüyorduk. Yangının kasti olarak çıkartılmış olabileceğine dair iddialar da bizim şüphelerimiz arasında. Yangında hiçbir kasıt da olmayabilir ama ‘Nasılsa orman vasfı gitti, fırsat bu fırsat’ diyerek birtakım maden şirketlerine fırsat verilebilir” endişesini dile getirdi.“Maden ocaklarına yakınlığı itibarıyla bölgede yangın çıkması çok manidar” ifadeleriyle sözlerine devam eden Şimşek, “Orman alanlarında gerekli tedbirlerin alınmaması, yangına sebep olabilecek kaynakların orada serbest bırakılması bana göre bir teşebbüstür. Yangınları önlemek için gerekli tedbirlerin alınmadığı bir ülkede, bunun insanların duyarlılığına bırakıldığı bir sistemde her yangın planlı bir teşebbüstür, bile bile göz yumulmasıdır” dedi.Yangın nedeniyle çok geniş orman alanının kül olduğunun altını çizen Şimşek, “Yanan bölgenin orman vasfının değiştirilmesi için birtakım hamlelerin her an ufukta beklemesi de bir ihtimal, bir risk. Şu an kül olan orman alanlarının orman statüsünden çıkarılması birtakım insanlara ilham da olabilir” ifadelerini kullandı.