Samanyolu Haber /Gündem / TESADÜF! İznik'teki orman yangını AKP'le patronun maden izni aldığı sahada çıkmış /16 Ağustos 2025 15:36

TESADÜF! İznik'teki orman yangını AKP'le patronun maden izni aldığı sahada çıkmış

Bursa İznik Bayındır Mahallesi’nde çıkan makilik yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Ancak yangının, Gürer Maden isimli şirketin maden sahasında çıkması dikkat çekti. AKP'li patronun şirketinin bir gün önce yanan bölgede maden onayı aldığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Bursa İznik'te dün makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü. Ancak yangının söndürülmesinin ardından dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Bayındır mahallesinde çıkan yangının maden ruhsatı olan bir alanda çıktığı öne sürüldü.

BİR GÜN ÖNCE ONAY ALMIŞ

Halk Tv'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre, yangından bir gün önce Gürer Maden Nakliyat Asfalt İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 84,17 hektarlık ruhsatlı alanın 19,08 hektarlık kısmında kalker ocağı projesi için ÇED onayı aldığı öğrenildi. ÇED onayının yangından bir gün önce 14 Ağustos'ta verilmesi de dikkat çekti.

PATRON AKP'Lİ ÇIKTI

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken söz konusu maden şirketinin kurucusunun ise AKP'li iş insanı Ercan Gürer olduğu öğrenildi. Gürer, AKP'den Yalova Milletvekili aday adayı olmuştu.

BİRÇOK CANLI BULUNUYORDU

Proje alanında karaçam, kızılçam, kayın, pınar neşesi ve gürgen gibi çok sayıda ağaç olduğu ifade edilirken bölgede kurbağa, tosbağa, uysal yılan, serçe, kırlangıç ve sığırcık gibi çok sayıda hayvanın da yaşadığı ifade edildi.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

