TESADÜF! İznik'teki orman yangını AKP'le patronun maden izni aldığı sahada çıkmış





BİR GÜN ÖNCE ONAY ALMIŞ

Bursa İznik'te dün makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü. Ancak yangının söndürülmesinin ardından dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Bayındır mahallesinde çıkan yangının maden ruhsatı olan bir alanda çıktığı öne sürüldü.Halk Tv'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre, yangından bir gün önce Gürer Maden Nakliyat Asfalt İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 84,17 hektarlık ruhsatlı alanın 19,08 hektarlık kısmında kalker ocağı projesi için ÇED onayı aldığı öğrenildi. ÇED onayının yangından bir gün önce 14 Ağustos'ta verilmesi de dikkat çekti.Konuya ilişkin tartışmalar sürerken söz konusu maden şirketinin kurucusunun ise AKP'li iş insanı Ercan Gürer olduğu öğrenildi. Gürer, AKP'den Yalova Milletvekili aday adayı olmuştu.Proje alanında karaçam, kızılçam, kayın, pınar neşesi ve gürgen gibi çok sayıda ağaç olduğu ifade edilirken bölgede kurbağa, tosbağa, uysal yılan, serçe, kırlangıç ve sığırcık gibi çok sayıda hayvanın da yaşadığı ifade edildi.