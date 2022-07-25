Tesisin işletmecisi belediyeye oyuncak satmış: En çok işletmeci firma eğlenmiş!

Mahkeme kararı ile belediyeye devri gerçekleştirilen Ankapark’taki ihale oyunları, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Gökçek’in 801 milyon dolarlık batık projesinin işletme ihalesini üstlenen şirketin başında yer alan ismin, tesisin oluşum sürecinde belediyeye yüz milyonlarca liralık oyuncak sattığı tespit edildi.





Birgün Gazetesinin habeine göre , Melih Gökçek’in “Dünyanın en büyük tema parkı” olacak iddiasıyla 2013 yılında yapımını başlattığı Ankapark, ilgi görmeyince koca bir hurda yığınına dönüştü. AOÇ arazisi talan edilerek inşa edilen tesise yönelik hemen her yeni adım, kamu kaynaklarının ölçüsüz kullanılması ile sonuçlanırken 801 milyon dolarlık proje ilgi görmedi. Ankara’nın göbeğine 801 milyon dolar harcanarak inşa edilen tesis, işletmeci bulmakta da zorlandı. Tesisin işletmesinin kiralanması kapsamında 20 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen altıncı ihalede park, 29 yıllığına bir şirkete kiralandı.





KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNAMIŞ





Eylül 2018’de Ankapark’ı 29 yıllığına ABB’den kiralayan şirketin sahibinin, tesisin inşası sürecinde belediyeye yüz milyonlarca liralık oyuncak sattığı öğrenildi. Melih Gökçek döneminde belediyenin, Ankapark’ı işleten firmanın başında yer alan G.B. ile akrabaları A.B. ve M.A.B’nin yöneticileri arasında yer aldığı bir şirketten 25 milyon 24 bin avroluk oyuncak aldığı bildirildi. Yine aynı isimlerin yönetiminde yer aldığı Hong Kong merkezli bir başka şirketten 2 milyon 547 bin avro değerinde oyuncak alındığı da anlaşıldı.





AYNI ADRESTE KURULMUŞLAR

Skandallar zinciri bunlarla da sınırlı kalmadı. G.B’nin kayınpederinin başında olduğu baş harfleri E.G. olan bir şirketten de 9 milyon 333 bin avroluk oyuncak alındığı belirtildi. Bu şirket ile aynı adreste yer alan bir başka şirketten de Ankapark için 10 milyon 565 bin 878 dolarlık oyuncak satın alındığı belirlendi. Öte yandan, Çin merkezli bu şirketlerden satın alınan malların satış tarihindeki fiyatlarının piyasa fiyatının yaklaşık üç katı olduğu da araştırma ile ortaya konuldu.







Şirketlerden satın alınan bazı oyuncaklar ve maliyetleri ise şöyle sıralandı:





•4,9 milyon avroluk Uçan Ada Modeli

•6 milyon avroluk Sıçrama Eğlence Ünitesi Modeli

•6,6 milyon avroluk Jet Ski Hız Treni

•897 bin avroluk 22 kalem oyuncak

•736 bin avroluk Büyük Atlı Karınca

•6,2 milyon avroluk Uzaya Yolculuk Modeli

•1,3 milyon avroluk Orman Safari Modeli

•2,1 avroluk Evrende Seyahat Modeli

•1,9 milyon dolarlık Vagonlu Tren Modeli

•8,5 milyon dolarlık Elektrikli Tren Modeli





ANKAPARK’I GEZENLERDEN TEPKİ: BUNUN ADI REZİLLİK





Ankapark’ın kapıları ilk kez Başkentlilere açıldı. Belediye, tema parkın mevcut durumunu görmek isteyen yurttaşlar için her yarım saatte bir ücretsiz ring seferleri düzenlemeye başladı. Başkan Mansur Yavaş'ın, “Ankapark'ın geleceğine vatandaşlar karar verecek” açıklaması ve alanla ilgili anket öneri formunun kullanıma açılmasının ardından başlatılan ücretsiz ring seferlerine yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ankaralılar ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:





Hürriyet Ataman: “Gördüğüm şeyler çok üzdü beni çok kötü olmuş, çok yıpranmış. Yazık buralara dökülen paralara.”





Barış Coşkun: “Bu kadar dağınık, bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum ama görünce bayağı şaşırdım. Her yer parçalanmış kötü durumda… Buranın kesinlikle yıkılmasını istiyorum yani çok gereksiz bir yer, güzel bir yeşil alan olabilir.”





Hüseyin Dülger: “Tam bir harabe, hurda yığını görüyorum şu anda… Milli servet var gerçekten burada… Buranın Gençlik Parkı gibi olmasını istiyorum.”





Ahmet Aslan: “O maliyetle neler neler yapılabilirdi? İnanılmaz bir hırsızlık… Bana göre eşe dosta para aktarmak için yapılmış bir proje bu.”





Özlem Akmeşe: “Bir tema parkta değil de korku filmlerini andıran bir platonun içinde gezdim sanki. Harcanan paralar, kuruyan ağaçlar…”





Öte yandan Ankapark’ın ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği Ankara’da yaşayan yurttaşlara soruldu. İlk 24 saatte 41 bin 525 öneri toplandı. Toplam 41 bin 525 öneri arasında 9 bin 501 adet öneri ile “Ankapark yeşil alan olarak kullanılsın” önerisi öne çıktı. ABB’ye iletilen önerilerde öne çıkan kelimeler de dikkat çekti. Buna göre, yurttaşların tesisin ücretsiz olmasını istediği belirlendi. Önerilerde, “Nefes” kelimesi de öne çıkarken belediyeden yapılan değerlendirmede, “Halkımızın yeşil alan talebi vurgulanmaktadır” denildi. İnternet üzerinden açılan form sayfasından parkın akıbeti ile ilgili görüşler alınıyor. Kararın kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.





YOLSUZLUĞUN SOMUT





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da atıl kalan Ankapark’ı gezerek incelemelerde bulundu. Yavaş ve Akşener, gezi sonrası basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Akşener, "Ankapark, "Türkiye'de bugüne kadar yapılmış pek çok yolsuzluğun, israfın somut hepimizin gördüğü halidir" dedi. Gökçek'in açıklamalarının sorulduğu Başkan Yavaş ise "Kontrole gitmesini öneriyorum. Ruh sağlığından gerçekten endişe ediyorum. Attığı tweetlere ve sözlerine bakarsanız... Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum" ifadelerini kullandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark hakkında yaptığı açıklamada, "Dinozor da dinozor... Benim zamanımda sağlamdı bunlar, şimdi görüyorum parçalamışlar. Mansur Yavaş burayı yok etmek için geldi" demişti.