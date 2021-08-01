TESK işçilere yönelik genelge hazırladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korona virüsüne karşı geliştirilen aşılar konusunda açıklama yaptı. Palandöken, "İş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderildi" ifadesini kullandı.







YENİ KAPANMA ENDİŞESİ





Hazırladıkları genelgeyi 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3 bin 200 odaya gönderdiklerini ifade eden Palandöken, aşıya duyarlı olma konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi. Aşı olmanın önemine işaret eden Palandöken, yükselişe geçen vaka sayılarının esnaf ve sanatkar camiasında yeni bir kapanma endişesi oluşturduğunu vurguladı.





Palandöken, esnafın yeni bir kapanmaya tahammül edemeyeceğine dikkat çekerek, "Vaka sayılarını düşürmenin ve salgından kurtulmanın en önemli adımı aşı olmaktır. Bunun için aşı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması ve iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderdik. Genelgede maske ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte gelen müşterilere 'HES kodu' ile aşı sorgulamasının yapılması hususu da yer alıyor" dedi.