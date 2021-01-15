Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurul üyelerinin aşı olmalarının ardından Türkiye’de aşılama faaliyeti resmen başladı. Bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara Şehir Hastanesine giderek partisinin Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte aşı vuruldu.





Çinli aşı üreticisi SinoVac’ın ürettiği CoronaVac aşısına acil kullanım onayı veren Türkiye’de sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü riskli grupların ilk olarak aşılanacağı açıklandı.





Öte yandan, daha önce Türkiye’ye 25 bin doz Pfizer-BionTech aşısının getirildiği iddia edildi. İddianın sahibi CHP eski milletvekillerinden Hüsnü Bozkurt. Bozkurt, bu aşıların nerede olduğunun ise bilinmediğini ileri sürdü.





Sosyal medyada gündem olan AKP’li 2 yöneticinin aşı diyaloğu ise Bozkurt’un iddialarını yeniden gündeme getirdi.





YETMEZ TABİ AZ





Eski AKP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Kazdal, sosyal medya hesabından AKP teşkilatları için 30 bin Alman aşısı geldiğini yazması dikkati çekti.





Kazdal, Alman aşını ima ederek, “Teşkilata 30 bin Pfizer gelmiş diyorlar ne iş!” ifadelerini kullandı.





Devamında ise bu paylaşıma AKP Ankara İl Yöneticisi Abdurrahman Özkan cevap verdi. Özkan, “O kadar yeter mi ya!” diyerek sayının yetersizliğinden dert yandı. Muhammet Kazdal ise Özkan’ın bu sözlerine “Yetmez tabi az.” diyerek tepki gösterdi.