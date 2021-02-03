Samanyolu Haber /Dünya / Tesla 135 bin aracı geri çağırıyor /03 Şubat 2021 13:03

Tesla 135 bin aracı geri çağırıyor

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 'Model S' ve 'Model X' araçlarındaki dokunmatik ekran sorunu nedeniyle 134 bin 951 aracını geri çağıracak.

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ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla'nın 'Model S' ve 'Model X' araçlarında yaşanan dokunmatik ekran arızası nedeniyle 134 bin 951 aracını geri çağırmayı kabul ettiği belirtildi.

NHTSA, 13 Ocak'ta Tesla'ya dokunmatik ekran arızasının güvenlik riski oluşturduğunun tespit edildiğine dair mektup göndermişti.
Mektupta, araçlardaki dokunmatik ekran sorununun arka görüş kameraları ve buz çözücülerin arızalanmasına neden olabileceği için güvenlik riski oluşturabileceğine dikkat çekilmişti.

Konuya ilişkin 12 binden fazla müşteri şikayeti, garanti talebi ve ekranlarla ilgili şikayetlerin bulunulduğu belirtilen mektupta, ekran sorununun Tesla'nın başka arızalardan daha önce geri çağırdığı araçların sayısından fazla araçta görülebileceği uyarısı yapılmıştı.
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