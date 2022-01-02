Samanyolu Haber /Gündem / Tesla 200 bin aracını geri çağırıyor; Bakın arıza ne çıktı! /02 Ocak 2022 13:42

Tesla 200 bin aracını geri çağırıyor; Bakın arıza ne çıktı!

ABD’li elektrikli otomobil şirketi Tesla, yaklaşık 200 bin aracını geri çağırdığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de 500 bin aracını çağıran şirket, araçlarının gövdesinde ve ön kaputunda kaza riskini artıran nedenlerden dolayı Çin’deki araçları için geri çağırma uyguladığını bildirdi.

SHABER3.COM

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, yaklaşık 200 bin aracını geri çağıracağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde ABD’de yaklaşık 500 bin aracını geri çağırdığını açıklayan şirket, araçların gövdesi ve ön kaputunda kaza riskini artıran sorunlar bulunduğunu aktardı.

"KAPUT ANİDEN AÇILARAK KAZAYA NEDEN OLABİLİR"

NTV'nin haberine göre, Çin'in Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi, kusurların araçların arka kameralarını etkileyebileceğini veya sürüş sırasında kaputların aniden açılmasına neden olabileceğini söyledi.

Geri çağırmanın 2015 ila 2020 yılları arasında üretilen yaklaşık 19 bin 700 Model S ve yaklaşık 180 bin Model 3 aracı içerdiği vurgulandı. Çin'in Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın elektrikli araç şirketinin arabaları ücretsiz olarak inceleyip sorunları çözeceğini söyledi.

Model 3 otomobillerde bagajın tekrar tekrar açılıp kapanması, arka görüş kamerası kablosuna zarar verebileceğinin altı çizilirken, açıklamada "Bu, geri giderken sürücünün görüşünü etkileyecek ve aşırı durumlarda çarpışma riskini artıracaktır" denildi.

ABD’DE YAKLAŞIK 500 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ABD güvenlik düzenleyicisi, Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla'nın 475 binden fazla Model 3 ve Model S elektrikli otomobilini geri çağırdığını söylemişti.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, özellikle Model 3 sedanlar için, geri görüş kameralarının arızalanarak çarpışma riskini artırabileceğini aktarmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tesla 200 bin aracını geri çağırıyor; Bakın arıza... Sonraki Haber >>

2021 yılına damgasını vuran 10 haber

2021 yılına damgasını vuran 10 haber

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

1. Uluslararası Şiir Yarışması

1. Uluslararası Şiir Yarışması

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:46:05