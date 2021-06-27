Samanyolu Haber /Dünya / Tesla 285 bin aracını yazılım hatası sebebiyle geri çağırdı /27 Haziran 2021 10:35

Tesla 285 bin aracını yazılım hatası sebebiyle geri çağırdı

Elektrikli otomobil (EV) üreticisi Tesla'nın, Çin pazarında - hatalı yazılımdan dolayı kaza riski oluşturabilecek - 285 bin aracı geri çağıracağı açıklandı.

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Çin Piyasa Düzenleme Kurulunun (SAMR) yürüttüğü inceleme sonucu, bir kısmı yerli üretim, bir kısmı ise ithal olan Model 3 ve Model Y araçlarında, otomatik sürüş sistemiyle alakalı sorunların belirlendiği öğrenildi.

Geri çağırma kararını duyuran SAMR, Tesla'nın söz konusu araçlardaki hatalı yazılımları ücretsiz olarak güncelleyeceğini de aktardı. Haberin duyurulmasının ardından Tesla, ABD borsasında yüzde 8 civarında değer kaybetti.

SAMR'ın denetimi, her dört aracından birini Çin'e satan Amerikan firmanın son aylarda karşılaştığı aksiliklere bir yenisini eklemiş oldu. Tesla'nın geçen aylarda ölümlü kazalarla gündeme gelmesinin ardından Çin makamları denetimlerini sıkılaştırdı. AFP'nin haberine göre Çinli müşterilerin Tesla'dan aldıkları hizmetle ilgili şikayetlerinde de artış gözlemlendi.

Çinli yetkililer, Tesla marka araçlarda bulunan kameraların ABD'ye bilgi aktardığı gerekçesiyle, kamu çalışanlarının araçlarını iş yerlerine park etmesini yasaklamıştı. İddiaları reddeden Tesla, ülkede bir veri merkezi kurduğunu ve kullanıcılardan toplanan verileri bu merkezde depolayacağını açıkladı.

Ayrıca firmanın tepe yöneticisi Elon Musk, askeri yerleşkelerdeki yasağın ardından bir video yayınlayarak, şirketinin Çin'de ya da başka bir yerde araçları ile casusluk yapması durumunda oradaki fabrikalarını kapatacağını duyurmuştu.

Ek kaynaklar • AFP
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