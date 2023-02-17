Tesla 362 bin otomobili geri çağırıyor

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada araçların "hız sınırlarını aşmasına veya kavşaklardan kuralları çiğneyerek veya beklenmedik şekilde geçmesine izin vermesinin Tesla yazılımının kaza riskini artırdığını" söyledi.



Tesla ise ücretsiz kablosuz bir yazılım güncellemesi çıkartmaya hazırlandığını ve bu sorundan kaynaklanmış olabilecek herhangi bir yaralanma veya ölümden haberdar olmadığını söyledi.



Geri çağırma, Tam Otonom Sürüş Beta yazılımına sahip 2016-2023 Model S ve Model X araçları, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçları kapsıyor.



Tesla hisseleri bugün öğleden sonra yüzde 3,6 düşerek 206,62 dolardan işlem gördü.



Denetçi kurum NHTSA'nın 2021'de sürücü destek sistemi Autopilot'a sahip 830 bin Tesla araç için park halindeki acil durum araçlarıyla çarpışma nedeniyle açtığı soruşturma da devam ediyor.



NHTSA, Tesla araçlarının sürücülerin dikkatini yeterince yola vermesini sağlayıp sağlamadığını inceliyor.



NHTSA tarafından bugün yapılan açıklamada araçların Tam Otonom Sürüş Beta yazımını güncellemek için geri çağrılmasının dışında "Tesla'nın Otopilot ve ilgili araç sistemlerine yönelik soruşturmanın açık ve aktif olmaya devam ettiği belirtildi.



Tesla'dan yapılan açıklamada ise bu özelliğin çok nadir durumlarda ve sadece belirli manevralar sırasında yerel trafik kurallarını ihlal etme potansiyeli olduğunu kaydedildi.



NHTSA, Tesla'nın geçen yıl ABD'de, dört yol ağızlarındaki dur işaretlerinde araçların tam durmayarak güvenlik riski oluşturabileceği gerekçesiyle Tam Otonom Sürüş Beta yazılımına sahip yaklaşık 54 bin aracı geri çağırdığını belirtti.



Tesla ve NHTSA, Tam Otonom Sürüş özelliğinin arabaları otonom yapmadığını ve sürücülerin dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.



Aralık ayında NHTSA, San Francisco'daki Bay Bridge üzerinde bir sürücünün FSD özelliğinin arızalanmasıyla meydana gelen sekiz araçlık kaza dahil, Tesla araçlarının karıştığı kazalara ilişkin iki yeni özel soruşturma açmıştı.



2016'dan bu yana NHTSA, gelişmiş sürücü destek sistemlerinin kullanıldığından şüphelenilen ve 19 ölümü içeren Tesla kazalarına yönelik üç düzineden fazla soruşturma açmış durumda.