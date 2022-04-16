Samanyolu Haber /Ekonomi / Tesla 7 yıl boyunca ürettiği otomobilleri geri çağıracak /16 Nisan 2022 09:17

Tesla 7 yıl boyunca ürettiği otomobilleri geri çağıracak

Avrupa Komisyonu'ndan Amerikan elektrikli araç üreticisi Tesla'ya kötü haber geldi. Avrupa Birliği'nin yürütme organı, internet sitesi "Safety Gate"ten yayınladığı bir uyarı mesajında seyir halindeyken açılma riski yüksek bir ön kaput nedeniyle 2014 ile 2021 arasında üretilen Tesla Model S ve 3'lerin geri çağrılmasını istedi.

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Mesajda, Tesla marka araçlarda "yüksek hızda yol alırken kaput ile radyatör ızgarası arasında yaşanan hava girişinin kaportada yarattığı titreşimlerin kaput açma kolu ve ayracını zorlayarak çatlamalara neden olmasının kaputun yolculuk sırasında ani şekilde açılma olasılığı doğurduğu ve bunun da kaza riskini artırdığı ifade edildi.

Son beş ayda dokuzuncu geri çağırma

Açıklamada geri çağrılacak araç sayısı belirtilmezken Tesla, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehdit eden sorunlar nedeniyle son beş ayda dokuzuncu kez araçlarını geri çağırmak zorunda kalıyor.

Şirket perşembe günü de yaptığı açıklamada, 2020 ile 2022 arasında üretilmiş Model Y, X ve S araçlarının yanı sıra 2017 ile 2022'de fabrika standından çıkmış Model 3'lerin yaklaşık 600 binini, araç hareket halindeyken dışarıya müzik verme özelliği "Boombox" konusunda geri çağıracağını duyurdu.

Bu ayın başlarında da Tesla, hava yastıklarıyla ilgili bir sorun nedeniyle 2021 ile 2022 arasında üretilmiş 7 bin Model X'i geri çağıracağını açıklamıştı.
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