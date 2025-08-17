Samanyolu Haber /Dünya / Tesla 830 km menzilli yeni modeliyle meydan okudu: Şimdilik sadece Çin'de /17 Ağustos 2025 14:24

Tesla 830 km menzilli yeni modeliyle meydan okudu: Şimdilik sadece Çin'de

Elektrikli otomobil pazarının öncü markası Tesla, menzil konusunda çıtayı yükselten yeni bir Model 3 versiyonunu duyurdu. Çin’de tanıtılan Model 3 Long Range, şimdiye kadar üretilen en uzun menzilli Tesla olarak öne çıkıyor.

SHABER3.COM

Aracın tasarımı markanın bilinen çizgilerini korurken, esas yenilik batarya teknolojisinde. Tek motorlu arkadan itişli yapı, batarya kapasitesindeki artış sayesinde daha uzun sürüş imkânı sunuyor. Yeni 78,4 kWh kapasiteli Nikel-Kobalt-Manganez (NCM) batarya paketi, tam şarj ile CLTC test protokolüne göre 830 kilometre menzil sağlıyor. Avrupa standartlarına yakın olan WLTP ölçümlerine göre menzil yaklaşık 700 kilometreye denk geliyor.

FİYAT PERFORMANS ARACI OLDU
Performans açısından da dikkat çekici bir artış var. 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,2 saniyede ulaşabilen Model 3 Long Range, standart Model 3’ten yaklaşık bir saniye daha hızlı. Bu denge, uzun yolculuklarda hem menzil hem de hız isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Batarya tedariki, Güney Kore merkezli LG Energy tarafından sağlanıyor. Tesla’nın LG ile iş birliğini genişletmesi, markanın tedarik zinciri çeşitliliğine verdiği önemi de ortaya koyuyor.

İLK ETAPTA SADECE ÇİN PAZARINDA OLACAK
Yeni Model 3 Long Range, ilk etapta sadece Çin pazarında satışa sunulacak ve başlangıç fiyatı 37.540 dolar olarak belirlendi. Küresel pazarda ne zaman satışa çıkacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tesla 830 km menzilli yeni modeliyle meydan okudu: Şimdilik... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:39:50