Tesla, Almanya’da 10 binden fazla çalışan istihdam edecek

24 saat aralıksız üretim yapmayı planlayan Tesla’nın fabrika çalışma planı da hazır. Personelin üç vardiya çalışması ön görülüyor. Her bir vardiyada ortalama 3 bin ile 3 bin 500 kişi görev yapacak. Tesla yönetimi, üretimi boyunca çırak yetiştirmek için eğitim verecek. 2021 yılının Temmuz ayında üretimi planlayan Amerikan otomobil devi, yıllık maksimum 500 bin otomobil üretmeyi hedefliyor.





