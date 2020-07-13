Samanyolu Haber /Gündem / Tesla, Almanya’da 10 binden fazla çalışan istihdam edecek /13 Temmuz 2020 11:09

Tesla, Almanya’da 10 binden fazla çalışan istihdam edecek

Büyük tartışmalar sonucu Avrupa’daki ilk fabrikasını Almanya’nın Brandenburg Eyaleti sınırları içinde kurmayı kararlaştıran Amerikan otomobil üreticisi Tesla, fabrikada ilk etapta 10 bin 200 çalışan istihdam edecek. Personel alımları için görüşmeler sürüyor.

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24 saat aralıksız üretim yapmayı planlayan Tesla’nın fabrika çalışma planı da hazır. Personelin üç vardiya çalışması ön görülüyor. Her bir vardiyada ortalama 3 bin ile 3 bin 500 kişi görev yapacak. Tesla yönetimi, üretimi boyunca çırak yetiştirmek için eğitim verecek. 2021 yılının Temmuz ayında üretimi planlayan Amerikan otomobil devi, yıllık maksimum 500 bin otomobil üretmeyi hedefliyor.

BÖLGE SAKİNLERİ KARŞI

Çevre dostu otomobil üretme sloganıyla Almanya’da fabrika açacağını duyuran Tesla’nın fabrika binası için arazi kazanmak amacıyla binlere ağaç kesmesi büyük tepkilere yol açmıştı. Hatta dava bile açılmıştı. Bölge sakinleri, Tesla’nın fabrika kurması amacıyla tahsis edilen alanın otomobil üretimi için uygun olmadığı gerekçesiyle zaman zaman Tesla’ya karşı gösteriler düzenliyor.
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