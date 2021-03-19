Tesla araçların karıştığı kazalar incelemeye alındı

Otomatik pilotta olduğundan şüphelenilen aracın karıştığı kaza incelenirlen, Tesla marka başka bir otomobil bu kez Houston bölgesinde farklı bir kazaya karıştı. Yapılan incelemede Tesla marka araçların son dönemde 27 farklı kazaya karıştığı kaydedildi. NHTSA bu kazalardan 4'ünün incelenmesini tamamlarken, yapılan açıklamada, "Otonom sürüş benzer yeni teknolojileri yakından takip ediyoruz. Bu bağlamda halkı güvenlik risklerine karşı korumak için harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
NHTSA ayrıca otomatik pilot modundaki Tesla araçlarının tam manasında kendi kendine gitmediğini belirtirken, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ve ellerini direksiyondan ayırmadan seyir etmeleri tavsiyesinde bulundu. Kurumun açıklamaları sonrası Tesla'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Temmuz'da 19 Tesla aracının karıştığı 19 kaza incelendi
NHTSA geçtiğimiz temmuz ayında otomatik pilot modunda giderken kazaya karıştığı düşünülen 19 Tesla model aracı incelemeye almıştı.
NHTSA son dönemlerde elektrikli ve otonom sürüş özelliklerine sahip özel araçları incelemeye odaklanmış durumda. Geçtiğimiz hafta Detroit şehrinde Tesla marka bir otomobil traktör römorkunun altına girerek bir kazaya karışmış, sürünün ağır yaralandığı kazada aracın otonom modda olmadığı ortaya çıkmıştı.
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Elon musk şubat ayındaki mesajında FSD teknolojisiyle Tesla'nın büyük bir yapay zeka (AI) sorununu çözdüğünü açıklamıştı.
Senede yaklaşık 100 trafik kazasını inceleyen NHTSA son yıllarda fosil yakıt kullanmayan alternatif yakıtlı araçların performansı, çocuk emniyet sistemleri, emniyet kemerleri, araç-yaya etkileşimleri ve olası diğer güvenlik kusurları konularında problemler yaşandığını ifade ediyor.
Geçtiğimiz hafta Tesla'nın İcra Kurulu Başkanı Elon Musk tam otonom sürüş (FSD) yazılımının 2000 kullanıcıya genişletildiğini ve diğer sürücülerin programa erişiminin iptal edildiğini yazmıştı.
2016'dan bu yana ABD'de Tesla'nın geliştirdiği otomatik pilot yazılımını kullanan araçların karıştığı 3 kazada can kayıpları yaşanmıştı.