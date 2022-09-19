Tesla, Berlin’i terk eder mi?

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Berlin’de kurduğu fabrikasına paralel olarak açacağı batarya fabrikasının durumu tehlikeye girdi. Berlin’deki batarya fabrikasının inşaat çalışmaları tamamlanmak üzereyken kötü haber ABD’den geldi. Ekonomi gazetesi Wall Street Journal, Tesla’nın, ABD’de açıklanan yeni teşviklerden faydalanmak için batarya fabrikasını ABD’ye taşıyabileceğini yazdı. Berlin’deki fabrika, dünyanın en büyük batarya üreten tesislerinden biri olacaktı. Yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrikada yılda 4 bin 680 batarya üretilmesi planlanıyordu. Tesla, yeni teknolojiyle üretilecek bataryaların daha hızlı üretileceğini ve daha çevre dostu olacağını açıklamıştı.





YÜZDE 40 DAHA UCUZ

Tesla’nın fikir değiştirmesine neden olabilecek gelişmenin ABD’de yeni çıkan enflasyonla mücadele yasası olduğu belirtildi. Yeni yasa, şirketlere, bataryaların en az yüzde 50’sini ABD’de üretmeleri halinde vergi indirimi sağlıyor. Bu da ABD’deki tüketicilerin elektrikli otomobilleri yaklaşık 7 bin 500 Dolar indirimli alması anlamına geliyor. Tesla’nın buradaki vergi indiriminden faydalanması halinde batarya üretimini yüzde 40 daha ucuz hale getireceği belirtildi. Uzmanlara göre, bu avantajlar önümüzdeki birkaç yıl içinde 11 milyar dolara ulaşacak. Bu da üretimin başka bir yere taşınması için yeterli bir sebep olarak görülüyor. Almanya’daki batarya tesisi için Tesla hiçbir sübvansiyon almamıştı.





TESLA’DAN AÇIKLAMA YOK

Berlin yakınlarındaki Brandenburg sınırları içinde kalan Grünheide’de inşa edilen batarya fabrikasının akıbeti kesinleşmedi. Tesla’dan bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Brandenburg Ekonomi Bakanlığı’nın da bu konuda bilgilendirilmediği belirtildi. Ancak Eyalet Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, “Batarya fabrikasının Grünheide’de inşa edileceğini varsaymaya devam ediyoruz” dedi. Ayrıca Avrupa Birliği’nin ABD yasasına denk ve daha yüksek sübvansiyonlarla karşılık vermesi gerektiği belirtildi.

Bu arada Grünheide Belediyesi, Tesla’nın fabrika genişlemesine ilişkin oylamayı bir kez daha erteledi. Mal istasyonu ve depodan oluşan büyük bir lojistik alan, 100 hektardan fazla ormanlık alan üzerine inşa edilecek.