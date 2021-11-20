Samanyolu Haber /Gündem / Tesla çöktü, Elon Musk özür dilemek zorunda kaldı /20 Kasım 2021 17:33

Tesla çöktü, Elon Musk özür dilemek zorunda kaldı

esla sürücüleri, otomobilin kilidini açmaya ve otomobili çalıştırmaya yarayan telefon uygulamasında yaşanan kesinti nedeniyle araçlarını kullanamadı.

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Elektrikli araç üreticisi Tesla, telefon uygulamasında yaşanan bir problemle gündeme geldi. Tesla marka araç kullananlar, otomobilin kilidinin açılmasını ve çalıştırılmasını sağlayan uygulamada kesinti yaşandığını bildirdi.

Problem sebebiyle yüzlerce Tesla araç sahibi otomobillerini kullanamadılar ve yolda kaldılar.  Bir biri ardında Tesla'ya şikayetler ulaştı. 

ELON MUSK ÖZÜR DİLEDİ

Tesla CEO'su Elon Musk gelen şikayetler üzerine yaptığı açıklamada, "Özür dileriz, bunun bir daha yaşanmaması için önlemler alacağız" dedi.


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