Tesla çöktü, Elon Musk özür dilemek zorunda kaldı

Elektrikli araç üreticisi Tesla, telefon uygulamasında yaşanan bir problemle gündeme geldi. Tesla marka araç kullananlar, otomobilin kilidinin açılmasını ve çalıştırılmasını sağlayan uygulamada kesinti yaşandığını bildirdi.







Problem sebebiyle yüzlerce Tesla araç sahibi otomobillerini kullanamadılar ve yolda kaldılar. Bir biri ardında Tesla'ya şikayetler ulaştı.





ELON MUSK ÖZÜR DİLEDİ





Tesla CEO'su Elon Musk gelen şikayetler üzerine yaptığı açıklamada, "Özür dileriz, bunun bir daha yaşanmaması için önlemler alacağız" dedi.







