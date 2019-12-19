Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin malı Tesla! /19 Aralık 2019 11:47

Çin malı Tesla!

Elektrikli otomotiv devi Çin'de kurulan yeni tesiste Model 3 imal edecek. İşte Model 3'ün başlangıç fiyatı...

SHABER3.COM

Tesla’nın Çin'in Şanghay tesisinde üretilen Model 3 sedan otomobillerde 2020 yılının ikinci yarısında en az yüzde 20 indirime gideceği belirtildi.

Dünyanın en büyük elektrikli araç piyasası yavaşlarken daha fazla alıcıyı cezbetmeyi hedefleyen Amerikalı otomotiv devi Tesla, daha az parça ithal ederek tarifelerden kaçınacak ve bu şekilde maliyetlerini aşağı çekecek.

BAŞLANGIÇ FİYATI 50 BİN 800 DOLAR

Tesla’nın Şanghay’da inşâ ettiği fabrikada imal edilecek otomobillerin fiyatı 355 bin 800 yuan (50 bin 800 dolar) seviyesinden başlayacak. 2020 yılının sonuna doğru fiyatın düşeceği iddia ediliyor.

Elektrikli otomotiv devi Tesla, Model 3 için Çin'de yeni bir tesis kurdu.

Tesla Genel Müdürü Elon Musk, diğer markalar karşısında avantaj kazanmak için markanın Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışında kurulan ilk tesisi olan Şanghay fabrikasından beklentisi büyük.

Musk'ın Çin hamlesinin NIO Inc. ve Xpeng Motors gibi yerel imalatçılar üzerinde de fiyat baskısına sebep  olması bekleniyor.

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