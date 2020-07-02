Tesla en değerli otomobil markası

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc., Japon otomotiv devi Toyota Motor Corp.'u geride bırakarak dünyanın en değerli otomobil markası oldu.







Tesla'nın yükselişi 130 yıldan uzun bir süre boyunca içten yanmalı motorlara bağlı kalan sektörü dönüştürmek isteyen bir şirkete yönelik yatırımcı hevesini yansıtıyor.





TESLA'NIN PİYASA DEĞERİ 207,2 MİLYAR DOLAR





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kurulan şirketin hisseleri yılın başından bu yana iki katını aştı. Tesla 1 Temmuz'da yüzde 3,5'lik artışla değerini 207,2 milyar dolara çıkardı.





Toyota'nın piyasa değeriyse yaklaşık olarak 201,9 milyar dolar seviyesinde.





İNTERNET ÜZERİNDEN ARABA SATIYOR





Tesla Genel Müdürü Elon Musk, şirketi halka arz ettiği on yıldan bu yana endüstrinin normları ve kurallarını hiçe saydı. Otomobillerini internet üzerinden satan üretici, montajı da maliyetlerin yüksek olduğu California'da yapıyor.





Tesla yılın ilk çeyreğinde 103 bin araç imal ederek, Toyota'nın 2,4 milyonluk üretiminin yalnızca yüzde 4'ünde kaldı.





Ancak markanın fiyat uygunluğu ve güvenilirliğini büyük ölçekli üretim yeniliklerine dayandıran üretici yatırımcılar tarafından yüksek ilgi görüyor.