Samanyolu Haber /Ekonomi / "Tesla en tehlikeli hisse olabilir" /07 Eylül 2020 11:54

"Tesla en tehlikeli hisse olabilir"

Elektrikli otoloTesla Inc.'in hissesi bu yıl yüzde 400 yükselmiş olabilir, ancak bir yatırım araştırmacısına göre hisse senedinde tehlike çanları çalıyor.

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New Constructs CEO'su David Trainer, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Wall Street'teki en tehlikeli hisse olabileceğini söyledi

New Constructs CEO'su David Trainer, Tesla'nın Wall Street'teki en tehlikeli hisse senedi olduğunu belirterek, temel göstergelerin bu denli yüksek bir fiyat ve değerlemeyi desteklemediğini söyledi.

Trainer, CNBC'de "Trading Nation" programında şu sözlere yer verdi: "Tesla'nın hangi en iyi senaryoyu gerçekleştireceğini düşünürseniz düşünün; gelecek 10 yılda 30 milyon otomobil üretsinler, sigorta işine girsinler ve tüm zamanların en verimli otomobil şirketi Toyota'yla aynı yüksek marjlara sahip olsunlar. Tüm bunlara inansanız bile yine de hisse senetleri daha fazla kâr edileceğini işaret ediyor."

BU FİYATLA YÜZDE 42 PAZAR PAYINA SAHİP OLMALI

Hisse fiyatının ortalama satış fiyatı üzerinden yüzde 40 ile yüzde 110 arasında bir pazar payını ima ettiğinin altını çizen Trainer, üreticinin 57 bin dolarlık ortalama satış fiyatı ile 2030 yılına kadar 10,9 milyon otomobil satacağı varsayılırsa bunun yüzde 42'lik pazar payı anlamına geldiğini belirtti. 

Tesla hisseleri gelecek kârlarının 159 katından işlem görüyor.

"Biz bunun, çökmeye hazırlanan, tüm zamanların en büyük kâğıttan kulelerinden biri olduğunu düşünüyoruz." diyen Trainer, ayrıca Tesla hisselerinde yakın zamanda gidilen bölünmenin hisseye giren yeni yatırımcılar için tehlikeli olduğunu söyledi.

Trainer, "Hisse bölünmeleri değer ile ilgisizdir. Büyüklüğü değiştirmez, sadece daha fazla parçaya bölmek anlamına gelir. Açıkçası ben hisse bölünmesini şüphe etmeyecek, daha az bilgili traderları alıma cezbetmek için bir yol olarak görüyorum. Bu gerçek bir strateji değil." dedi.

"GERÇEK DEĞERİ 500 DOLAR DEĞİL, 50 DOLAR"

Daha gerçekçi bir değerlemenin mevcut seviyelerin çok daha altında olacağını vurgulayan Trainer, sözlerini sürdürdü: "Bence makul kâr seviyelerine bakarsanız uygun bir değerleme şu ankinin onda biri civarında olacaktır. Tesla pazar payında ya da Avrupa elektrikli otomobil satışlarında ilk onda değil. Bunun sebebi Avrupa'da hibrit ve elektrikli araç imalatçılarının güçlü bir şekilde teşvik edilmesi ve aynı durum ABD'de de olacak. Bence 500 dolar değil, 50 dolarlık bir gerçek değerden bahsediyoruz."
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