Tesla-Facebook savaşı!

Elon Musk, Facebook'un içeriğiyle ilgili düzenleme yapılması gerektiğini savunan İngiliz oyuncu Sacha Baron Cohen'in mesajına cevap olarak "Facebook'u silin." dedi.







2018'de Facebook'un 87 milyon kullanıcısının şahsi bilgilerini siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica ile hesap sahiplerinin haberi olmadan paylaştığı ortaya çıkmıştı.





Musk bu skandal üzerine şirketleri Tesla ve SpaceX'in Facebook hesaplarını silmiş, "Facebook nedir?" diye sormuştu.





ELON MUSK'IN INSTAGRAM HESABI AÇIK





Musk, Facebook'un sahibi olduğu Instagram'da şahsi ve şirket hesaplarını ise tutuyor. Elon Musk, Instagram'ın "fena olmadığını" ve çatı şirketinden "oldukça bağımsız hareket ettiğini" söylemişti.





Elon Musk, Facebook Genel Müdürü Mark Zuckerberg'le yapay zekâ konusunda görüş ayrılıkları olduğunu belirterek, "Mark'la bu konuyu konuştum. Ancak konuyu çok kavrayamıyor." demişti.





BBC Türkçe’nin haberine göre Zuckerberg, yapay zekâ sayesinde arabaları daha güvenli hale getireceğini ve hastalıkların daha doğru teşhis edilmesini sağlayacağını iddia ediyor.





Musk, bu teknolojiyi "insanlığın varlığına yönelik en büyük tehdit" diye nitelemişti.





“FACEBOOK'U BİR İMPARATOR YÖNETMEMELİ”







İngiliz oyuncu Sacha Baron Cohen, Twitter mesajında şöyle demişti: "Düzenleyici kurumlar elektrik ve su şirketlerinde bir kişiye bu kadar yetki verilmezken, nasıl oluyor da Facebook Genel Müdürü Mark Zuckerberg'e 2,5 milyar kişinin erişimi olan bilgileri kontrolü altında tutmasına müsaade ediliyor. Facebook hükümetler tarafından regüle edilmeli, bir imparator tarafından yönetilmemeli."





Baron Cohen daha önce de Twitter, Google ve YouTube için "tarihin en büyük propaganda makineleri" demişti.