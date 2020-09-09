Samanyolu Haber /Ekonomi / Tesla hariç bütün otomobilciler zarar etti /09 Eylül 2020 13:25

Tesla hariç bütün otomobilciler zarar etti

Alman Ernst & Young danışmanlık şirketi de dünya genelinde 17 otomobil üretici şirketinde yaptığı araştırmayı yayımladı. Araştırmaya göre Tesla hariç diğer şirketler zarar etti.

SHABER3.COM

Otomobil üreticilerinin 2019 yılının ikinci çeyreğinde 22 milyar kâr elde ettikleri, bu yılın ikinci çeyreğinde 17 otomobil üreticisinin 11 milyar Euro’nun üzerinde kâr kaybettiği, sadece Tesla, Nisan-Haziran döneminde bir önceki yıla göre daha iyi performans göstererek kârlı otomobil şirketleri arasında en kârlı seviyeye çıktığı belirtildi. Salgın nedeniyle en büyük düşüşü yüzde 57 ile Mitsubishi gösterirken, Alman otomobil üreticileri Volkswagen yüzde 37, Daimler yüzde 29 ve BMW yüzde 22 eksi ile bu yılın ikinci çeyreğini zararla kapattılar. Araştırmada dünya otomobil üreticilerinin toplam cirolarının 177 milyar olduğu, salgın nedeniyle yüzde 41’lik bir düşüş kaydedildiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tesla hariç bütün otomobilciler zarar etti Sonraki Haber >>

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:49:32