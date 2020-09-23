Samanyolu Haber /Dünya / Tesla hisseleri Musk'ın sunumu sonrası çakıldı /23 Eylül 2020 10:49

Tesla hisseleri Musk'ın sunumu sonrası çakıldı

Tesla'nın kurucusu Elon Musk Kaliforniya'da düzenlediği tanıtım etkinliğinde hissedarlara yeni projelerini anlattı. Musk etkinlikte, daha uzun yol giden yeni batarya sistemi ve üç yıl içinde 25 bin dolardan satışa çıkarılacak elektrikli araba modelinden bahsetti.

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Ancak Elon Musk'ın sunumundan hemen sonra Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 6 civarında değer kaybetti. Tesla CEO'sunun yeni yatırım planları ve üretim stratejisinin birçok hissedarı tatmin etmediği öğrenildi. Yatırımcılar oluşan hayal kırıklığı sonucu birkaç saat içerisinde yaklaşık 50 milyar dolarlık hisse satışında bulundu.

Roth Capital Partners şirketinden piyasa analisti Craig Irwin, "Elon Musk'ın bataryalarla ilgili söylediği projelerin hiçbiriyle ilgili henüz anlaşma yapılmış değil." dedi.

Euronews'te yer alan habere göre yatırımcılar 'Batarya Günü' adı verilen etkinlikte Elon Musk'ın 10 yıl içerisinde 1 milyon menzilli batarya ile batarya şarj masraflarının azaltılması yönünde somut proje beklentisi içerisindeydi. Ancak bu beklenti karşılık bulmadı.

Elon Musk, Tesla araçları için geliştirdikleri yeni bataryalarla ilgili olarak bazı araştırma sonuçları, patent belgeleri ve bazı yorumlar paylaşmış ve kamuoyuna ipuçları vermişti.

Musk, beklentilerin yerine önümüzdeki üç yıl içerisinde batarya masraflarının yarı yarıya azaltılması ve 25 bin dolar değerinde yeni bir modeli piyasaya sürme 'sözünü' verdi.

Tesla bataryaları 2019 yılı verilerine göre KWh başına 156 dolara mal oldu.

Diğer yandan Tesla, Model S Plaid adında, 520 mil menzilli yeni sedan modelini tanıttı. Saatte 320 km hız yapan yeni modelin 2021 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor.
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