Tesla krizin eşiğinde: Musk, istediği 56 milyar dolar ödenmezse ayrılabilir

Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, şirket hissedarlarından Elon Musk'ın 56 milyar dolarlık (1.810.653.600.000,00 TL) ödeme paketini onaylamalarını istedi, aksi takdirde milyarder CEO'nun başka yerlere yönelebileceği konusunda uyardı.







13 Haziran'da Tesla hissedarları, Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki ödeme paketinin kaderini belirleyecek. Bu, hissedarların CEO’nun maaşı konusunda ikinci kez oy kullanışı olacak. Daha önce Delaware'de bir yargıç, onay sürecinin "derinlemesine kusurlu" olduğu gerekçesiyle ilk oylamayı iptal etmişti. Şimdi ise şirket, hissedarları teklifi ikinci kez onaylamaları için ikna etmeye çalışıyor.





"ELON TİPİK BİR YÖNETİCİ DEĞİL"

Denholm, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na gönderilen hissedarlara hitaben yazdığı mektupta, “Elon, tipik bir yönetici değil ve Tesla da tipik bir şirket değil. Bu nedenle, tipik bir şekilde kilit yöneticilere ödeme yapmak Tesla için sonuç vermeyecek. Elon gibi birini motive etmek farklı bir şey gerektirir" dedi.





Denholm, Musk’ın “diğer yerlere” gidebileceğini ima ederek “2018'de ve bugün de fark ettiğimiz bir şey var ki, Elon’un kesinlikle sınırsız zamanı yok. Ne de dünyada inanılmaz bir fark oluşturabileceği fikir ve yerlerin eksikliği yok. Bu fikirleri, o enerjiyi ve zamanı Tesla'da, sizin faydanız için, sahibi olduğunuz şirket için istiyoruz. Ama bu karşılıklı saygıyı gerektirir” yazdı.





MODERN TARİHİN EN YÜKSEK MAAŞLI CEO'SU

56 milyar dolarlık ödeme paketini onaylamak, Musk'ı modern tarihin en yüksek maaşlı CEO'su yapacak olsa da, Denholm bunun “para ile ilgili olmadığını” ısrarla belirtti: “Hepimiz Elon'un gezegenin en zengin insanlarından biri olduğunu biliyoruz ve Tesla, 2018'de verdiğimiz taahhüdü yerine getirmese bile öyle kalırdı.”





Denholm’un, Musk’ın Tesla'da kalması için en büyük ödeme paketine ihtiyaç duyduğunu ima etmesi, birçok yatırımcının şirketin geleceği hakkındaki endişelerini yansıtıyor. Musk'ın SpaceX, The Boring Company, Neuralink, X ve xAI gibi birçok farklı projede yer alması, Tesla'dan uzaklaşmasına neden oldu. Tesla ise onun servetinin ve popülerliğinin ana kaynağı.





Birçok vekil şirket, Musk'ın ödeme teklifinin onaylanmaması gerektiğini önerdi. Ancak erken oylama, Musk'ın istediğini alabileceğini gösteriyor. Reuters'a göre, ticaret platformu eToro'nun geçen ay yaptığı bir rapor, Tesla'nın hisselerinin yaklaşık yüzde 25'inin şimdiden oy kullandığını ve bunların yüzde 80'inden fazlasının Musk'ın paketi lehine olduğunu ortaya koydu.





X'TE HİSSEDARLARI TEHDİT ETTİ

Musk, yapay zeka ve otonom araç geliştirme hedeflerini gerçekleştirmek için Tesla üzerinde daha fazla kontrol istiyor ve bunun için şirkette yüzde 25 hisseye sahip olmayı talep ediyor. (Şu anda, Twitter'ı satın almak için milyarlarca dolarlık hisse satışı gerçekleştirdikten sonra şirketin yüzde 13'üne sahip.) X platformunda, talepleri karşılanmazsa Tesla'nın AI çalışmalarını ayrı bir şirket olarak ayırmakla tehdit etti.





Sonrasında ise hissedarlara yoğun ima içeren bir mektup ile uyarıda bulunuldu; eğer Musk'ın maaşı onaylanmazsa Tesla'dan ayrılabileceği belirtildi. Denholm mektubunda şöyle devam etti: “Elon’a bir taahhütte bulunduk. Elon, taahhüdünü yerine getirdi ve hissedarlarımıza muazzam değer sağladı. Elon’a verdiğimiz taahhüdü onurlandırmak, onun Tesla vizyonunu desteklediğimizi ve olağanüstü başarılarını tanıdığımızı gösterir — bu da hissedarlar için değer yaratmaya devam etmesini motive eder.”