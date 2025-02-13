Tesla, neden yılın en büyük kaybedeni oldu?

Çin'in en büyük elektrikli otomobil markası BYD, pazartesi günü otonom teknolojisini geliştirmek için DeepSeek ile ortaklık kuracağını açıkladı. Bu haber, Tesla'nın hissedarlarının yanı sıra Xpeng ve Nio gibi diğer Çinli otomobil üreticilerini de tedirgin etti ve hisse senetlerinde keskin bir satışı tetikledi.





Tesla'nın öncelikli endişesi, tam otonom sürüş (FSD) pazarında BYD'ye karşı rekabet edebilirliği. DeepSeek'in yapay zeka (AI) modeli, ABD-Çin teknoloji yarışında çok önemli bir ilerleme olarak görülüyor. Çinli startup'ın R1 modelinin, başta OpenAI'nin ChatGPT'si olmak üzere önde gelen ABD teknoloji firmaları tarafından geliştirilenlerden biraz daha iyi olmasa da en az onlar kadar etkili olduğu gösterildi. Ancak DeepSeek, ABD'li hiper ölçekli şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırımlarına kıyasla yapay zeka modelini geliştirmek için yalnızca 600 milyon dolar harcadı.





Musk ayrıca SpaceX, xAI ve iki yıldan uzun bir süre önce satın aldığı sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) de sahibi. Ayrıca, Beyaz Saray'ın "özel hükümet çalışanı" olarak görev yapıyor ve eski Başkan Donald Trump'a bir maliyet azaltma girişimi başlatmasında yardımcı oluyor. Bu gelişmeler, dünyanın en zengin adamının çok sayıdaki girişimi nedeniyle dikkatinin dağılabileceği yönündeki endişeleri arttırdı

'Trump Ticareti' kayboluyor





Tesla, seçimlerin ardından 'Trump Ticareti'nin en büyük faydalanıcılarından biriydi ve hisseleri 18 Aralık'ta zirveye ulaşarak neredeyse iki katına çıktı. Ancak, hisse senedi bu yıl bu kazançların çoğunu sildi. Düşüşte, büyük olasılıkla kâr alımları ve DeepSeek duyurusunun etkisi nedeniyle ABD teknoloji hisselerindeki daha geniş bir geri çekilme de etkili oldu.

Tesla'nın hisse senedi bu yıl yüzde 17 değer kaybetti ve geçen yıl Aralık ayında tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 33 düşüşle ABD teknoloji devleri ya da 'Muhteşem Yedili' olarak adlandırılan hisse senetleri arasında en çok kaybeden olduHisse fiyatındaki düşüş, ABD teknoloji hisselerindeki geniş çaplı geri çekilme, Elon Musk'ın OpenAI'yi satın almadaki liderliği ve BYD'nin DeepSeek ile ortaklık kurma duyurusu gibi çeşitli faktörlere bağlanıyorOtonom araçlar, özellikle de Robotaxis, Tesla'nın ticari büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor. Şu anda Tesla'nın FSD araçları sürüş sırasında insan gözetimi gerektiriyor ve şirket Çin'de kamuya açık yol kullanımı için onay bekliyor. BYD'nin DeepSeek'in DiPilot sistemi olarak bilinen R1 AI modelini benimsemesi, Tesla'nın FSD teknolojisine daha düşük bir maliyetle rakip olma potansiyeline sahip. Tesla'nın 2024'ün dördüncü çeyreğinde hem teslimatlarda hem de kazançlarda piyasa beklentilerini kaçırması, otonom sürüş projesini hızlandırmayı daha da önemli hale getirdi.Yine pazartesi günü, Tesla CEO'su Elon Musk'ın OpenAI'yi 97,4 milyar dolar karşılığında satın almak için bir grup yatırımcıya liderlik ettiği haberleri ortaya çıktı. ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI, şu anda üretken yapay zeka teknolojisi için en gelişmiş Büyük Dil Modelini (LLM) elinde bulunduruyor. Ancak, CEO Sam Altman'ın şirketi halka açma girişimlerine rağmen, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olmaya devam ediyor.ABD teknoloji sektörü S&P 500'deki en büyük kaybeden olurken, Çinli teknoloji şirketleri Çinli bir startup tarafından ucuz bir yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesinden bu yana hisselerinin yükseldiğini gördü.