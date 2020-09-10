Tesla nefes aldı

Tesla dün seansın tamamını yeşil bölgede geçirdi ve öğleden sonraki işlemlerde istikrarlı bir şekilde yükselerek, 369 dolardaki seans zirvesinin hemen altında 366 dolardan kapandı.







Bu güçlü seyre karşın, Tesla son dönemdeki keskin kayıplarının tamamını geri alamadı ve hisseler bu ay yüzde 26 değer kaybetti. Düşüşte şirketin eylül başlarında 5 milyar dolarlık hisse arzında bulunması ve şirketin dışarıdaki en büyük hissedarının hisse satması etkili oldu.





Hissenin sürpriz bir şekilde gösterge endekse dahil edilememesi ve General Motors'un şirketin rakiplerinden birine ortak olması ve teknoloji hisselerindeki değerlemelerin çok yüksek seviyelere çıkmasına gibi sebepler de sıralanıyor.







S&P 500 ENDEKSİNE DAHİL EDİLMEDİ





Elon Musk'ın kurduğu Tesla'ya salı günü gelen satışları şirketin beklentilerin tersine Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeksine dahil edilmemesi tetikledi.





Tesla'da dün görülen yükseliş, alımların teknoloji sektörünün geneline yayıldığı bir ortamda gerçekleşti.





Nasdaq Bileşik Endeksi çarşamba günü yüzde 2,71 ila 29 Nisan'dan bu yana en büyük yükselişini gerçekleştirirken, Apple ve Amazon sırasıyla yüzde 3,99 ve yüzde 3,77 değer kazandı.





Tesla hisse senetleri yıl başından bu yana yüzde 337 değer kazandı.