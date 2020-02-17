Samanyolu Haber /Gündem / Tesla’nın Almanya’daki fabrikasına ‘dur’ kararı! /17 Şubat 2020 09:32

Tesla’nın Almanya’daki fabrikasına ‘dur’ kararı!

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'da Berlin şehrinin dışında GigaFactory kurma kararı almıştı. Tesis için alınan arazide kesilen ağaçların fazla olması yüzünden Alman mahkemesi Tesla'nın buradaki çalışmalarını durdurdu!

SHABER3.COM

Alman mahkemesi Tesla’nın Berlin’de yapacağı dev fabrika yatırımı için ağaç kesmeyi durdurmasını söyledi. 2019 yılı Kasım ayında Brandenburg’un doğu eyaletindeki Gruenheide’de bu tesisi kuracağını Tesla açıklamış ve otomotiv sektöründe ciddi yankı bulmuştu.

Berlin ve Brandenburg eyaletlerinin yüksek idare mahkemesi tarafından verilen karar ise Tesla’yı durdurdu. Devlet çevre bürosunun 92 hektarlık ormanı Tesla’ya fabrika kurması için verilmesi fitili ateşledi. Her ne kadar bu alan Tesla’ya verilmiş olsa da fabrikanın planlamasına izin verilmemişti.

Mahkeme Amerikalı firmaya “ağaç kesmeyi durdurun” emri verdiğini belirtti ve bunun sebebi, konu olan ağaç kesiminin üç gün daha süreceği. Mahkeme bildirisinde, “Yeşil Lig tarafından getirilen yasal koruma başarısız olmamalıdır” şeklinde oldu.

Hristiyan Demokrat ve Özgür Demokrat partilerinin milletvekilleri, fabrikaya karşı yürütülen yasal savaşın Almanya’nın yatırım yapılacak bir yer olarak imajıma ciddi ve uzun süreli zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tesla’nın Berlin’e kurmak istediği fabrikasından Çin’de bir Amerika’da ise iki adet bulunuyor. Son yapılan sosyal medya paylaşımlarında Musk, Texas’ta da bir fabrika kuracağının kararını vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tesla’nın Almanya’daki fabrikasına ‘dur’ kararı! Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:36:11