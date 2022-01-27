Tesla sevenlerini üzdü: Bu yıl yeni model üretmeyecek

Elektrikli araç devi Tesla, CEO’su Elon Musk’ın 2022 yılının elektrikli araç endüstrisi ve Tesla için kilometre taşı olacağı öngörüsünü doğrulamak için mevcut modellerine üretimi artırmaya odaklanacak.







Şirketin analistlerin tahminini geçerek rekor seviyede gelir ve hisse başına kazanç açıklaması sonrası Elon Musk yeni modelleri erteleme kararına atıfta bulunarak “Hem geçen yıl hem de bu yıl yeni modellerimizi piyasaya sürseydik toplam araç üretimimiz azalacaktı” değerlendirmesinde bulundu. Musk Cybertruck, Semi ve Roadster modellerini 2022 yılında piyasaya sürmenin “mantıklı olmayacağını çünkü şu anda bile parça kısıtı yaşayacaklarını” kaydetti.





2021’DE İKİ MODELE YOĞUNLAŞTI

Şirket 2021 yılında otomobil üretimini sekteye uğratan çip krizinin etkilerini en az şekilde hissetmek için en çok satan iki modelinin (Model 3 ve Y) üretimine odaklanmış ve yüzde 97 gibi oldukça başarılı bir teslimat oranına ulaşmıştı.





RAKİPLER İÇİN AVANTAJ OLABİLİR

Az sayıda model için çip tedarik etmek üretim açısından avantajlı olsa da yeni modelleri piyasaya sürmeyi ertelemek Tesla için piyasanın gerisinde kalmak gibi riskler barındırıyor. Rivian Automotive Inc. R1T adlı elektrikli pickup üretimini artırırken segment lideri Ford Motor Co. da en çok satan pickup modeli F-150’nin elektrikli versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.