Tesla, TOGG'u kaldırıp yere çaldı!

Fahiş ÖTV zammına rağmen Türkiye’de otomobil satışları rekor kırmaya devam ediyor. otomotiv Dirstrübütörlei Derneği’nin verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüde 7,24 oranında artarak 817 bin 345 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 8,05 oranında artarak 654.413 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,1 artarak 162.932 adet oldu.









Pazarın yüzde 81,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 366 bin 708 adetle yüzde 56 pay, B segmenti otomobiller 166 bin 469 adetle yüzde 25,4 pay aldı.









Benzinli otomobil satışları 304 bin 618 adetle yüzde 46,5 pay, hibrit otomobil satışları 172 bin 366 adetle yüzde 26,3 pay, elektrikli otomobil satışları 120 bin 857 adetle yüzde 18,5 pay ve dizel otomobil satışları 52.253 adetle yüzde 8 pay, otogazlı otomobil satışları 4 bin 319 adetle yüzde 0,7 pay aldı.





















Peki TOGG’da durum ne? TOGG Ağustos ayında sadece 1,249 adet satış yapabilmiş.

















EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan veriler de otomobil satışlarına dair önemli bilgiler sunuyor. Buna göre Tesla tüm Avrupa’da sattığından daha fazlasını Türkiye’de satıyor. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin paylaştığı tabloya göre Tesla, ağustosta tüm Avrupa’da toplam 8 bin 837 adetlik satışa ulaşırken, Türkiye’de tek bir modelle 8 bin 730 adet satış yaptı. Avrupa’daki satışının yüzde 42 düştüğünü de hatırlatalım.Emre Özpeynirci, söz konusu durumu, “Yani Avrupa’da satamadığı tüm Model Y’ler resmen bize gelmiş. Bu sonuçla Ağustos ayında Türkiye’de açık ara farkla en çok satılan otomobil Tesla Model Y oldu. Hemen arkasında gelen 4 yerli modele (Megane, Clio ve Egea ailesi) resmen fark atmış.” diyerek yorumluyor.Bir de ilk 8 aylık satış verilerine bakalım… Burada da Tesla’nın ağırlığı görülüyor.Ocak-Ağustos döneminde 25 bin 756 adet satışla Model Y en çok satılan 4. model durumunda. Zirvede ise tanıdık bir isim var; Clio HB. Satış sayısı ise 30 bin 539! TOGG ise 8 ayda ancak 21 bin 70 araç satabilmiş.