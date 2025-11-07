Tesla'da kriz çözüldü: Musk'ın maaşı 1 trilyon dolar oldu

Tesla Inc. hissedarları, CEO Elon Musk için hazırlanan maaş paketini onayladı. Teksas’ın Austin kentinde yapılan yıllık genel kurulda gerçekleştirilen oylamada, Musk’ın toplam değeri yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşabilecek ücret planı oyların yüzde 75’inden fazlasıyla kabul edildi.





Musk sahneye çıkarak destekçilerine teşekkür etti. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, “Bu yalnızca Tesla’nın yeni bir bölümü değil, tamamen yeni bir kitap” diyerek şirketin yeni dönemine vurgu yaptı.





Musk’ın maaş paketi, şirketin piyasa değerini 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolardan 8,5 trilyon dolara çıkarması ve belirlenen performans hedeflerine ulaşması halinde devreye girecek. Hedeflerin gerçekleşmesi durumunda Musk, yüz milyonlarca yeni hisse senediyle ödüllendirilecek.





Tesla yönetim kurulu, anlaşmanın onaylanmaması durumunda Musk’ın şirketten ayrılma olasılığının bulunduğunu belirterek, bu riski göze alamayacaklarını ifade etti.





Yeni maaş paketi, Norveç’in egemen varlık fonu ve ABD’nin en büyük kamu emeklilik fonu CalPERS dâhil olmak üzere birçok büyük kurumsal yatırımcı tarafından reddedildi. Ancak Tesla’nın geniş bireysel yatırımcı tabanı, Musk’a güçlü destek verdi.