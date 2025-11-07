Samanyolu Haber /Dünya / Tesla'da kriz çözüldü: Musk'ın maaşı 1 trilyon dolar oldu /07 Kasım 2025 11:09

Tesla'da kriz çözüldü: Musk'ın maaşı 1 trilyon dolar oldu

Elon Musk’a yaklaşık 1 trilyon dolar değerindeki maaş anlaşması, Tesla Inc. hissedarlarının büyük çoğunluğunun oylarıyla kabul edildi.

SHABER3.COM

Tesla Inc. hissedarları, CEO Elon Musk için hazırlanan maaş paketini onayladı. Teksas’ın Austin kentinde yapılan yıllık genel kurulda gerçekleştirilen oylamada, Musk’ın toplam değeri yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşabilecek ücret planı oyların yüzde 75’inden fazlasıyla kabul edildi.

Musk sahneye çıkarak destekçilerine teşekkür etti. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, “Bu yalnızca Tesla’nın yeni bir bölümü değil, tamamen yeni bir kitap” diyerek şirketin yeni dönemine vurgu yaptı.

Musk’ın maaş paketi, şirketin piyasa değerini 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolardan 8,5 trilyon dolara çıkarması ve belirlenen performans hedeflerine ulaşması halinde devreye girecek. Hedeflerin gerçekleşmesi durumunda Musk, yüz milyonlarca yeni hisse senediyle ödüllendirilecek.

Tesla yönetim kurulu, anlaşmanın onaylanmaması durumunda Musk’ın şirketten ayrılma olasılığının bulunduğunu belirterek, bu riski göze alamayacaklarını ifade etti.

Yeni maaş paketi, Norveç’in egemen varlık fonu ve ABD’nin en büyük kamu emeklilik fonu CalPERS dâhil olmak üzere birçok büyük kurumsal yatırımcı tarafından reddedildi. Ancak Tesla’nın geniş bireysel yatırımcı tabanı, Musk’a güçlü destek verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tesla'da kriz çözüldü: Musk'ın maaşı 1 trilyon dolar oldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:46:17