Samanyolu Haber /Ekonomi / Tesla'da yeni problem, 48 bin araç geri çağrıldı /30 Nisan 2022 09:43

Tesla'da yeni problem, 48 bin araç geri çağrıldı

Tesla, Amerika Birleşik Devletleri'nde 48 bin Model 3 model otomobilini gösterge paneli arızası nedeniyle geir çağırıyor.

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Euronews'in haberine göre, Elektrikli otomobil üreticisinden cuma günü yapılan açıklamada izleme modunda iken hız göstergesinin panelde görüntülenmeyebildiği belirtildi. Geri çağırmadan 2018 ve 2022 yılları arasına üretilen araçlar etkileniyor.

Tesla sorunu halletmek için otomobillerin yazılımlarında bir güncelleme yapacak. Şirketten yapılan açıklamada Aralık ayında yapılan bir güncelleme sırasında hız göstergesi istemsiz olarak kullanıcı arayüzünden kaldırıldığı vurgulandı.

Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi araçların bu haliyel federal motorlu taşıt güvenlik standartlarına uymadığını ve sürücülerin seyir halinde hızlarını bilememelerin kaza riskini yükselttiğini açıkladı.

Tesla ayrıca bir adet 2022 yapımı Model X aracını arka koltuktaki bir kelepçenin takılmamış olması nedeniyle geri çağırdı.

Tesla yıl başından bu yana 10 farklı kampanya halinde 2,1 milyon aracı geri çağırdı. Fakat bazı araçların birden fazla geri çağırmadan etkilendiği duyuruldu. Bu ülkede Ford'dan sonra en yüksek ikinci geri çağırma sayısı oldu.
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