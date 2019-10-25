Tesla'dan şaşırtan kâr

Elektrikli otomotiv devi Tesla'nın kârı hem yatırımcıları hem de uzmanları şaşırttı. 2019 yılının 3'üncü çeyreğinde kârını yüzde 48 artırarak 143 milyon dolara çıkaran Tesla'nın eylül sonu itibarıyla kasasında 371 milyon dolar nakiti var.





Uzmanlar 3'üncü çeyrekte zarar açıklamasını bekliyordu. Kâr artışının etkisi ile şirketin New York Borsası’nda NASDAQ endeksinde işlem gören hisseleri kapanışın ardından yüzde 21’lik bir ralli yaparak 308,50 dolara kadar yükselerek yedi ayın zirvesini gördü.





"ELON MUSK DELİ VE ŞİRKETİ BATIRACAK"





Bazı uzmanlar şirketin zararına araç sattığını, bazıları da taahhüt ettiği araçların imalatını zamanında tamamlayamayacağını iddia ediyordu. Bazıları da şirketin kurucusu ve genel müdürü olan Elon Musk’ın "deli olduğunu ve şirketi batıracağını" belirtmişti.





Şirketin yıl başından bu yana kayıpları yüzde 8’e gerilerken, Tesla piyasa büyüklüğü bir gecede 9 milyar dolar arttı.





Yatırımcıların kurucu Elon Musk’un bir dizi skandalın ardından yönetim kurulu başkanlığını bırakması ve sermaye yapısı daha güçlü küresel rakiplerine karşı dirençli olabilmesine ilişkin endişeleri karşısında üçüncü çeyrek sonuçları önemli bir mihenk taşı oldu.





GÜNEŞ PANELİNDE YÜZDE 48'LİK ARTIŞ





Musk ise yatırımcıların özellikle mali yapıya yönelik endişelerini yatıştırmak istediği toplantıda Şangay GigaFactory’sinin takvimin öncesinde ilerlediğini kaydetti.





Model Y üretiminde de takvimin önünde olduklarını belirten Musk güneş panelleri kurulumlarının ikinci çeyreğe göre yüzde 48 arttığını, mali yapının güçlü olduğunu ve pozitif bir nakit akışı olduğunu söyledi.





Tesla Genel Müdürü Elon Musk, 3'üncü çeyrek performansı ile piyasa uzmanlarını şaşırttı.





MUSK, 2019 YILINDA 360 BİN ADET SATIŞ YAPACAKLARIN SÖYLEMİŞTİ





Özellikle ikinci çeyrekte şirketin bir önceki çeyreğe göre sadece yüzde 2 artışla 97 bin araç sattığını açıklaması hisselerde sert bir düşüşe yol açmıştı. Musk, 2019 yılı boyunca toplam 360 bin araç satışı yapılacağı taahhüdünü yineledi.





Mainstay Capital Management şef yatırım stratejisti David Kudla “Tesla’da zirveyi gördük, en iyi günleri geride kaldı.” derken, Hargreaves Lansdown’dan analist Nicholas Hyett “Bu hızda büyüme ile Tesla ciddi bir nakit ihtiyacı yaşayacak.” değerlendirmesini yapıyor.





