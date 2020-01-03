Tesla'dan Türkiye'deki 10 farklı noktaya hızlı şarj istasyonu

Elektrikli otomobil üreticisi ABD'li Tesla, güncellediği haritasında Türkiye'de 10 farklı noktaya "Supercharger" adındaki hızlı şarj istasyonlarından kuracağını açıkladı.





Buna göre 2020 yılında Tesla, Türkiye'de Edirne (Lalapaşa yolu üzeri), İstanbul (Anadolu yakası Şekerpınar kavşağı), Sakarya (Hendek TEM Otobanı üzeri), Ankara (Çamlıdere E89 Otobanı üzeri), Bursa (Gebze-Orhangazi-İzmir Otobanı), Balıkesir (merkez), İzmir (Konak-merkez), Aydın (İzmir-Aydın Otobanı kenarı), Konya (Erenkaya mevki Konya-Manavgat yolu) ve Antalya'da (Antalya-Denizli yolu) hızlı şarj istasyonları kuracak.





Euronews Türkçe'den Kerem Congar'ın haberine göre bu şarj istasyonları türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebilecek.







Tesla'nın güncellediği haritada elektrik altyapısı zayıf olan Doğu Avrupa- Balkan ülkeleri, Rusya ve Türkiye'ye yatırım yaptığı görülüyor. Supercharger istasyonlarından komşu ülke Yunanistan'da 5, Bulgaristan'sa ise bir adet kurulması planlanıyor.



