Samanyolu Haber /Teknoloji / Tesla'nın Berlin'deki tartışmalı dev fabrikası açıldı /10 Ekim 2021 10:06

Tesla'nın Berlin'deki tartışmalı dev fabrikası açıldı

Elekrikli otomobil devi Tesla, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında kurduğu fabrikada bir gün sürecek açılış partisi düzenledi.

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Yerel saatle sabah 10 sularında başlayan ve sosyal medyada 'Giga Party' olarak lanse edilen etkinliğe Tesla İcra Kurulu Başkanı (CEO) Elon Musk da katılacak.

Gece yarısına kadar sürecek açılış partisinde müzik grupları, DJ'ler ve eğlence içerikli diğer aktiviteler organize edildi. Katılımcılar ücretsiz vegan yemek ve içecek büfelerinden istedikleri kadar yararlanabilecek.



Tesla'nın CEO'su Elon Musk etkinlikle ilgili Twitter hesabından Almanca bir mesaj paylaşarak," Bugün, Giga Berlin-Brandenburg'da eğlenceli bir parti var." ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe binlerce kişi katılırken, civarda yaşayan bölge halkına öncelik verildi. Tesla, davetliler listesiyle ilgili geçtiğimiz hafta öncelikli bir liste yayımlamıştı.

Ancak çevre aktivistlerinin Tesla'nın dev araç fabrikasının açılış partisinde bir eylem gerçekleştirmesi bekleniyor. Sosyal medya üzerinde paylaşılan mesajlarda sivil toplum örgütleri, Alman halkını "çevre ve ağaç katliamına ve aşırı su tüketimine" sebebiyet verdiklerini öne sürdükleri dev fabrikanın açılışını protesto etmeye davet etti.

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Paylaşılan mesajlarda, "Gelin siyasiler tarafından onay verilen bu çevre katliamını durdurmak için sokaklara inelim." ifadeleri yer aldı. Fabrikanın yapım aşaması geçtiğimiz sene kış uykusundaki yılan, kertenkele ve diğer vahşi hayvanları rahatsız edeceği gerekçesiyle geçici süreliğine durdurulmuştu.

Özellikle Green League çevre örgütü, Tesla'nın fabrika kurulumu için devletten çok hızlı bir şekilde onay aldığını belirterek, şirketin diğer firmalarla aynı prosedüre tabi tutulması gerektiğine dikkati çekiyor.

Tesla, Berlin'de yılda 500 bin araç üretmeyi hedefliyor

Grünheide'de fabrika kurararak 2021'in son çeyreğinde üretime başlamayı planlayan Tesla, bölgede sanayi alanı olarak düşünülen, ancak bir bölümü ormanlık olan bir arazi satın almıştı. Ancak çevre aktivistlerinin itirazları sonrası, 91 dönümlük ormanlık arazide ağaç kesimi 2020 Şubat'ında geçici olarak durdurulmuş ancak Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi daha sonraki kararında ağaç kesimine onay vermişti.

Tesla, Almanya'nın Brandenburg eyaletinde Berlin yakınlarındaki Grünheide'de inşaatına 2019'da başlanan tesisinde yılda 500 bin elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.
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