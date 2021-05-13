Samanyolu Haber /Dünya / Tesla'nın Bitcoin ile satışı iptal edildi, Bitcoin çakıldı /13 Mayıs 2021 10:50

Tesla'nın Bitcoin ile satışı iptal edildi, Bitcoin çakıldı

Tesla CEO'su Elon Musk, kripto para birimi Bitcoin'in, Tesla araçların satın alımında kullanılmasını askıya aldıklarını söyledi. Bu açıklama sonrası Bitcoin'in piyasa değeri yüzde 10 değer kaybederken, Tesla hisseleri de düştü.

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Tesla, şirketin ürettiği araçların Bitcoin ile satın alınabileceğini henüz Mart ayı sonunda duyurmuştu. Bu karar, çevreciler ve bazı yatırımcılar tarafından tepki çekmişti.

Elon Musk askıya alma kararı ile ilgili açıklamasında da çevresel etkilerin altını çizdi:

"Bitcoin madenciliğinde ve işlemlerinde giderek daha fazla fosil yakıt kullanılıyor olmasından endişe duyuyoruz. Özellikle de kömür ki, tüm sera gazları arasında en kötü etki onun"

Musk paylaşımının devamında, "Kripto para iyi bir fikir… Ama bu çevreye verme pahasına olamaz" dedi. Bitcoin için harcanan enerji, Arjantin'in tükettiği elektriği yakın bir zaman önce geride bıraktı.

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin hesaplamasına göre, Bitcoin üreticileri bir ülke olsaydı, dünyanın en fazla elektrik tüketen 30'uncu ülke olacaktı. Bitcoin için harcanan enerji. Bitcoin için harcanan enerji pek çok ülkenin toplam tüketiminden fazla.  .

Musk, Tesla'nın elinde olan Bitcoin'leri satmayacağını ve daha sürdürülebilir enerjiye geçildiği anda işlemlerde kullanmak istediklerini de kaydetti.

Tesla'nın elinde 1,5 milyar dolarlık Bitcoin bulunuyor.

Piyasa analistlerine göre, bu adım, elektrikli araç üreticisi şirketin, iklim değişimi konusunda hassas olan yatırımcılarının endişelerini gidermek için atıldı.

BBC'ye konuşan Burman Yatırım'dan Julia Lee, "Çevresel, Sosyal ve Kurum İdaresi meseleleri birçok yatırımcı için temel motivasyon haline gelmiş durumda" diyerek Tesla'nın bitcoin kararını bu açıdan değerlendirdi.


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