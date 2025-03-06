Tesla'nın İngiltere'deki satışları arttı

Society of Motor Manufacturers and Traders'a (SMMT) göre, Model Y ve Model 3 en popüler iki araçken, Tesla satışları geçen ay İngiltere'de yaklaşık 4.000'e ulaştı. Şubat ayında İngiltere'de 1.990 adet Model 3 satılırken, aynı süre zarfında 1.861 adet Model Y satıldı. Bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, firmanın İngiltere'deki satışları genel olarak yüzde 20,7 arttı.



ABD Başkanı Donald Trump, kamu kurumlarındaki teknolojinin modernize edilmesi, bürokrasinin hafifletilmesi, diğer harcamaların azaltılması ve verimliliğin artırılmasına ilişkin yolların bulunması amacıyla Elon Musk'ı Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) atamıştı. Ayrıca, son dönemde Almanya'da aşırı sağcı, göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisine verdiği destek de dahil giderek daha tartışmalı görüşler paylaşıyor.



Almanya'da karayolu taşımacılığını denetleyen Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'na (BAG) göre bu durum Tesla'nın Almanya'daki satışlarının düşmesini tetikledi. Şubat ayında Almanya'daki satışlar, 2024 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 76'lık düşüşle 1.429 araca geriledi. Öte yandan, Almanya'daki toplam elektrikli araç kayıtları, Tesla'nın kayıp yaşadığı ayda yüzde 31 oranında arttı.



Tesla ayrıca, Geely ve Leapmotor'un yanı sıra BYD gibi Çinli rakiplerin artan rekabetiyle yüzleşti ve bu da satışları bir miktar azalttı. Çinli elektrikli araçların nispeten daha ucuz fiyatlara sunulması, aynı zamanda son derece sofistike bir teknolojiye ve bir dizi özelliğe sahip olmaları bunun başlıca nedenleri arasında.



İngiltere'deki otomobil kayıtları beş aydır düşüşte. SMMT'ye göre, İngiltere'deki yeni otomobil kayıtları Şubat ayında yüzde 1 kayıpla 84.054 adet olarak gerçekleşti. Bu, yıllık bazda üst üste beşinci kez düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Benzinli araç kayıtları yüzde 17,3'lük kayıpla 39.865 adede gerilerken, dizel araç kayıtları da yüzde 15,1'lik düşüşle 4.241 adede indi. Öte yandan, bataryalı elektrikli araç (BEV) kayıtları yüzde 41,7'lik artışla 21.244 adede yükselirken, şarj edilebilir hibrit araç kayıtları da yukarı yönlü yüzde 19,3'lük oranla 7.273 adede ulaştı.