Tesla'nın Otopilot sisteminin, bir ölümlü kazaya daha yol açtığı iddia ediliyor

Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, kısa bir süre önce üç kişinin ölümüne neden olan bir Model S kazası, Tesla'nın Otopilot sistemine yönelik yeni bir federal soruşturmayı tetikledi. Soruşturma ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yürütülüyor ve şu anda Tesla'nın Otopilot sistemini içeren 30'dan fazla olayı araştırdığı söyleniyor.





Orange County Register'ın bildirdiğine göre, kaza 12 Mayıs'ta Newport Beach'teki Mariners Mile hattında meydana geldi. EV'nin önce bir kaldırıma çarptığı, sonra inşaat ekipmanlarına çarptığı ve üç yolcunun da hayatını kaybettiği belirtiliyor. Üç inşaat işçisi ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde hastaneye kaldırılmış. Polis, Tesla'nın Otopilot sisteminin kazanın sebebi olup olmadığına yönelik bir yorum yapmayı şimdilik reddediyor.





Tesla, sürüşü kolaylaştırmak için tasarlanmış Seviye 2 sürücü yardım sistemlerini piyasaya süren az sayıda otomobil üreticisinden biri olarak öne çıkıyor. Bu sistemler tam otonom sürüş (Seviye 4 veya 5) gibi değil ve Tesla özellikle sürücülere yola dikkat etmelerini ve ellerini direksiyonda tutmalarını söylüyor.





NHTSA, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından, otomobil üreticilerinin Seviye 2 otonom araçlarında yeterli güvenlik özelliklerini eklemesini sağlayamadığı için eleştiriliyor. NTSB başkanı Jennifer Homendy, Tesla'nın Otopilot sistemi için "Tam Kendi Kendine Sürüş" terimini kullanmasını "yanıltıcı ve sorumsuzca" olduğunu belirterek çok sayıda insanın, teknolojiyi yanlış kullanmaya yönlendirildiğini iddia ediyor.