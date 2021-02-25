Samanyolu Haber /Dünya / Tesla'yı ikiye katladı:4500 dolara e-oto /25 Şubat 2021 12:48

Tesla'yı ikiye katladı:4500 dolara e-oto

Çinli SAIC tarafından üretilen 4500 dolarlık uygun fiyatlı 'Hong Guang Mini' isimli elektrikli aracın satışları Tesla’nın satışlarını ikiye katladı.

SHABER3.COM

Çinli devlet otomotiv şirketidi SAIC'in ABD'li General Motors ortaklığıyla ürettiği elektrikli araç, ocakta Tesla'nın satışlarını ikiye katladı. 

'Hong Guang Mini' adı verilen araç 4500 dolara satılıyor ve istendiği takdirde 500 dolar daha eklenerek klimalı versiyonu da satın alınabiliyor. 

Teknik özellikleri bakımından Tesla'yla kıyaslandığında daha düşük bir profile sahip olan araç, 'Halkın aracı' olarak pazarlanması ve fiyatı nedeniyle Çinli müşteriler tarafından daha çok rağbet gördü.

Bunda, Tesla ile ilgili ortaya çıkan güvenlik endişelerinin de etkili olduğu belirtiliyor. 

Konuyla ilgili BBC'ye açıklamalarda bulunan Çin Pazar Araştırmaları (Grubu China Market Research Group) Direktörü Shaun Rein "Çin hükümeti, hava kirliliğini azaltma ve elektrikli araç kullanımında dünya lideri olma konusunda ciddi" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, Çin hükümeti de saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen aracın kullanımını teşvik etmek için 'Hong Guang'ların plaka işlemlerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı. 

Çinli elektrikli araç, piyasaya çıktıktan sonra 2020'nin ikinci yarısında 112 bin satış rakamıyla Tesla'nın ardından 2. sıradaydı 

Ancak, ocakta bu rakam 25 bin 778'e yükseldiği ve Hong Guang'ın elektrikli araç piyasasında birinci sıraya oturmasına yol açtı.

Bu satış rakamıyla araç, ülkenin en çok tercih edilen elektrikli aracı olmakta birlikte dünya genelinde Tesla Model 3'ün ardından en çok satılan 2. araba modeli oldu.

Öte yandan, SAIC'in aracı yurt dışına da satmayı planladığı belirtildi ve Letonya merkezli bir şirketin modelin Avrupa versiyonunu üretmek istediği belirtildi. Ancak, aracın Avrupa'da satış fiyatının Çin'dekinin iki katı olacağı tahmin ediliyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tesla'yı ikiye katladı:4500 dolara e-oto Sonraki Haber >>

Su altında nefes kesen dakikalar

Su altında nefes kesen dakikalar

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Homeoffice Mars heyecanı

Homeoffice Mars heyecanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:21:21