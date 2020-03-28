İşte Koronavirüs pazarlamacısı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Ona aşığım." diyen işadamı Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın evine 125 adet yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhis testi aldığı ortaya çıkmıştı.





Bugün de AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in oğlu Namık Tamer'in WhatsApp'ta Covid-19 testinin satışı için ön sipariş topladığı iddia edildi.





AKP'Lİ VEKİLİN OĞLU: TEST İÇİN ÖN SİPARİŞ ALINIR, İLETİŞİME GEÇİNİZ!





Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, şahsi Twitter hesabında, AKP'li Tamer'in oğlu Namık Tamer'in WhatsApp hikâyesinde yer alan "Covid-19 Rapid Test için ön sipariş alınır. Lütfen iletişime geçiniz" yazılı görüntüleri paylaştı.





Skandal sosyal medyada infiale sebep oldu. Özkiraz, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'e "İstifanızı bekliyoruz." çağrısında bulundu.





Özkiraz, söz konusu iddiayı, Kayseri yerel medyasından teyit ettirdiğini de sözlerine ekledi.





İsmail Tamer, şahsi Twitter hesabında oğlu Namık Tamer'in WhatsApp durumuna Covid-19 ön sipariş alınacağına dair ifadeyi sehven yazdığını iddia etti.





MURAT SANCAK PARA İLE ALMIŞ!





Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın parmağında Cumhurbaşkanlığı forsu ile evde yeni tip Koronavirüs testlerini denediği görüntülere tepki yağıyor.





Murat Sancak 125 test kitini ücret mukabili aldığını iddia etse de sorulara muhatap olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca böyle bir satış sisteminin olmadığını belirtmişti.