Test 'pozitif' diyor, Silivri yönetimi kabul etmiyor

Silivri 7 No’lu L Tipi Cezaevi’nde bulunan 25 yaşındaki harbiyeli Enes Karaduran’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Ailesi, durumu e-nabız sisteminden öğrendi. Test sonuçlarına rağmen cezaevi yönetimi “kurumumuzda kesinlikle koronavirüs yok” diyor. Karaduran’ın kaldığı 45 kişilik koğuşta dezenfektan işlemi dahi yapılmadığı iddia ediliyor.







artigercek.com'dan Derya Okatan'ın haberine göre Karaduran’ın ağabeyi Mehmet Karaduran yaptığı açıklamada, kardeşinin sağlık durumunu ancak e-nabız sisteminden takip edebildiklerini anlattı. Karaduran, kardeşinin koronaya yakalandığını 1 Mayıs sabahı Sağlık Bakanlığı’ndan aranmaları ile öğrendiklerini belirtti. Karaduran’ın verdiği bilgiye göre, telefonda kardeşi Enes Karaduran’a test yapıldığı söylendi. Ancak ne testi olduğu konusunda bilgi verilemeyeceği belirtildi.





CEZAEVİ KABUL ETMEDİ: TEST SONUCU YANLIŞTIR





Bunun üzerine kardeşinin e-nabız sistemine giren Mehmet Karaduran, Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Hemen cezaevini aradı. Cezaevi görevlileri, “Kurumumuzda koronavirüse yakalanan mahkûm yok” yanıtını verdi. Durumu anlatınca Karaduman’ı revire bağladılar. Revirdeki görevli gardiyan ise Enes Karaduran’ın yüksek ateş şikâyetiyle revire geldiğini ve herhangi bir problemi olmadığını söyledi. Mehmet Karaduran test sonuçlarından bahsedince “test sonucu yanlıştır, kesinlikle kurumumuzda koranavirüs yok” yanıtını aldı.





Daha sonra Silivri Cezaevi Kampüsü içerisindeki hastaneye sevk edildiğini öğrenen Mehmet Karaduran, yine e-nabız üzerinden tomografi sonuçlarını gördü. Tomografi sonuçlarını bir doktor arkadaşına gösterdiğini ve böylece virüsün ciğerlere sıçramadığını öğrendiklerini anlatan Karaduran, dün avukatlarından kardeşinin durumunun iyi olduğunu, ilaç tedavisinin tamamlandığını ve taburcu edilerek cezaevindeki karantina koğuşuna götürüleceğini öğrendiklerini aktardı.





AYNI KOĞUŞTA 44 KİŞİ DAHA VARDI, SADECE ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ





Karaduran’ın verdiği bilgiye göre, Enes 7 kişilik koğuşta 44 kişi ile birlikte kalıyordu. Daha sonra 10 kişi başka bir koğuşa götürüldü. Şu anda 34 kişinin bulunduğu koğuşta Enes’in hastaneye kaldırılmasından sonra dahi dezenfektan işlemi yapılmadı. Çocukları bu koğuşta kalan ailelerle iletişime geçtiklerini ve ailelerin bunu telefon görüşmesinde öğrendiğini aktaran Karaduran, “Koğuşta dezenfekte yapılmamış. Eldiven, maske dağıtılmamış. Sadece İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri gelip ateş ölçümü yapmışlar. Herhangi birinde sıkıntı görmeyince ekstra önlem alma gereksinimi duymamışlar demek ki” dedi.





Hava Harp Okulu öğrencisi kardeşinin zaten haksız yere cezaevinde olduğunu söyleyen Karaduran,kardeşinin 15 Temmuz darbe girişiminde, Yalova’daki eğitimden “terör saldırısı” bahanesiyle İstanbul’a götürülen öğrencilerden olduğunu kaydetti. Karaduran, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kardeşinin dosyasının Yargıtay aşamasında olduğunu ifade etti.





Karaduran, siyasetçilerin duruma kayıtsızlığından da şikâyetçi. Sadece HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’in ilgilendiğini belirten Karaduran, başka hiçbir siyasetçiden dönüş alamadıklarını söyleyerek tepki gösterdi.Karaduran, en azından kardeşinin sesini duyabilmeyi istediklerini dile getirdi.