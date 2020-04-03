Test sayısı arttıkça vak'a da artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 2 bin 456 kişide daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuluduğunu söyledi. Toplam vak'a sayısı 20 bin 921'e yükselirken, can kaybı 425 oldu.





"Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Şüpheli görünüp karantinaya alınmadan önce günlük işlerini sürdürüyorlardı." diyen Bakan Koca herkesi salgında dikkatli olmaya davet etti.







YENİ SINIRLANDIRMALAR GELİYOR





Koca, "60 yaş üstü hastalarımızın ölüm haberleri hepimizi yaralıyor. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz. Geldiğimiz noktada alınması gereken yeni tedbirler var. 2 uygulama üzerinden duruyoruz, genç nüfusun hareketliliği en zayıf noktalarımızdan biri." dedi.





Bilim Kurulu'nun salgının riskli seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı yeni tedbirler alınması gerektiğine dair tavsiye kararı aldığını vurgulayan Koca, "Tavsiyelerimizi Cumhurbaşkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan'a sundum. Cumhurbaşkanımız bu konudaki takdirlerini açıklayacaktır." diye konuştu,





Koca, "Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Virüsün bütün günü yayılma fırsatıdır, virüse bu gücü tanımayalım. Yuvamız en büyük gücümüzdür." dedi.





SON 24 SAATTE 2 BİN 786 YENİ VAK'A





Koca'nın verdiği bilgiye göre son 24 saat için 16 bin 160 test yapıldı. 2 bin 786 pozitif vak'a tespit edildi.





Toplam vak'a 20 bin 921 oldu. 69 kişi hayatını kaybederken salgında toplam can kaybı 425'i buldu.





1.251 hasta yoğun bakımda, 867'si solunum cihazına bağlı durumda. 484 hasta taburcu edildi.