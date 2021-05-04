Test sayısı düştü, vefat sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.



Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 900 bini geçti. Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.





TEST SAYISI DÜŞTÜ, VEFAT SAYISI ARTTI!





Ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.





Dün 243 bin 648 test yapılırken sayı bugün 241 bin 747 oldu.





Türkiye'nin 4 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







