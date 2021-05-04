Samanyolu Haber /Gündem / Test sayısı düştü, vefat sayısı arttı /04 Mayıs 2021 19:53

Test sayısı düştü, vefat sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 
Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 900 bini geçti. Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti. 

TEST SAYISI DÜŞTÜ, VEFAT SAYISI ARTTI!

Ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi. 

Dün 243 bin 648 test yapılırken sayı bugün 241 bin 747 oldu.  

Türkiye'nin 4 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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