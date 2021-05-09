Test sayısını düşürünce, Vaka sayısı da düştü

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.





Test sayısında büyük düşüş olan bugünkü tabloya göre 197 bin 468 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 102 kişiyle birlikte toplam 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi.





283 CAN DAHA GİTTİ





Tabloya göre son 24 saatte 283 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 43 bin 29’a yükseldi.





Bugün iyileşen 25 bin 694 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 716 bin 918’e yükseldi.





AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM





Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 81 olduğu açıklandı.





Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33.8 olarak duyuruldu.



