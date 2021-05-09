Samanyolu Haber /Gündem / Test sayısını düşürünce, Vaka sayısı da düştü /09 Mayıs 2021 22:41

Test sayısını düşürünce, Vaka sayısı da düştü

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 9 Mayıs Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 283 kişi hayatını kaybetti. Test sayısının 200 binin altına düştüğü bugünkü tabloda vaka sayısı ise 15 binin üzerinde...

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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Test sayısında büyük düşüş olan bugünkü tabloya göre 197 bin 468 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 102 kişiyle birlikte toplam 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi.

283 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 283 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 43 bin 29’a yükseldi.

Bugün iyileşen 25 bin 694 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 716 bin 918’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 81 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33.8 olarak duyuruldu.

DÜN 281 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 8 Mayıs verilerine göre, 228 bin 873 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 178 hastayla birlikte 18 bin 52 yeni vaka tespit edilmişti. 281 kişi hayatını kaybederken 28 bin 896 kişi de sağlığına kavuşmuştu.


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