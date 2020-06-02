Samanyolu Haber /Politika / Test yaptırmadan görüşmek yasak! /02 Haziran 2020 15:46

Test yaptırmadan görüşmek yasak!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan ile aynı toplantıya girmesi gereken isimler bir gün önce yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yaptıracak.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2,5 aylık Koronavirüs arasından sonra İstanbul’dan Ankara’ya döndü. 

Erdoğan, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve kabine toplantılarına İstanbul'da iken Huber Köşkü'nden video-konferans üzerinden katılmıştı. Artık yüz yüze gerçekleştirecek, ancak toplantılarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak.

KORONAVİRÜS TEST SONUCU NEGATİF OLMAYAN MYK'YA KATILAMAYACAK

Erdoğan’ın başkanlık edeceği MYK toplantısına katılacaklara bir gün öncesinden Koronavirüs testi yapılacak. MYK üyeleri test sonucunu parti yönetimine sunduktan sonra toplantıya iştirak edebilecek. 

AKP MYK toplantısı her zamanki salonda yerine 60 kişilik salonda yapılacak. 

MYK'da açık alanlarda yapılması planlanan kongreler, baroların ve meslek örgütlerinin yapısını değiştirilmesini öngören düzenleme ve Türkiye Büyük Millet Meclisi takvimi değerlendirilecek.

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezi havalandırma sisteminden Koronavirüs bulaşabileceği yönündeki ikaz üzerine mart ayında saraydan ayrılmıştı.
 
LİBYA VE SURİYE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

En son 30 Ocak’ta toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) aylar sonra ilk toplantı için bir araya geliyor. MGK'da Libya ve Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olmak üzere bölgesel konular müzakere edilecek. 

Koronavirüs salgınının dünyaya ve Türkiye'ye etkileri ile, aşı ve ilaç çalışmaları başta olmak üzere salgın da MGK'nın gündeminde olacak.

Perşembe günü yüz yüze gerçekleşecek kabine toplantısında ise normalleşme kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilecek esnetme önerileri, 15 ilde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları, sektörlerdeki son durum ele alınacak. 

Saray'da mart ayından bu yana duran toplu etkinlikler ise bir süre daha gerçekleşmeyecek.
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