Test zorunluluğunun kaldırılmasına uzman tepkisi: Demek ki elimizde PCR testi kalmadı

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda aşısızlara getirilen PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Böylece, seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullara yönelik test zorunluluğu kalkmış oldu. Kararı çok sert eleştiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Bu resmen ‘Kaç kişi ölürse ölsün, Omicron ne kadar yayılırsa yayılsın’ demektir” dedi.





PCR test kitlerinin bittiğine yönelik iddiaları da hatırlatan Ceyhan, “Demek ki elimizde PCR testi kalmadı. Aylardır söylediğimiz hızlı tanı kitleri de alınamadı” dedi.





‘YORUMLAMAK ÇOK ZOR’





Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Kararın duyurulmasının ardından, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı. “Bunu bilimsel anlamda yorumlamak çok zor” diyen Ceyhan, “Sürü bağışıklığı denen şeye güvenilmeyeceğini herkes biliyor artık. Benim gördüğüm, bu kararlar bir hedef konarak alınmış kararlar değil” diye konuştu.





Ceyhan, kararı şu sözlerle eleştirdi: “Anladığım kadarıyla PCR testi kapasitesinin sonuna gelindi, vaka sayıları da test yaptıkça artıyor. Artık bu noktaya geldik. Normalde, bunu bu şekilde uygulamayan ülkeler vardı. Ama aşı şartı koyuyorlardı. Dünyada, Omicron’un bu kadar hızlı yayılmasına karşın tedbirleri gevşeten tek ülkeyiz.”





VAKA SAYISI 200 BİNİN ÜZERİNDE





“Şu an test yapsak kesinlikle vaka sayısı 200 binin üstüne çıkar ama biz belli ki bu şekilde 60-70 binde tutacağız. Bunun sonucunda olacak şey açık. Vaka sayıları çok artacak ama biz bunu tespit edemeyeceğiz” diye konuşan Ceyhan, “Çünkü öyle kararlar alındı ki… Zaten siz salgının en başında açıklanan kararlarla bu işi götürürseniz olmaz” ifadelerini kullandı.



