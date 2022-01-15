Test zorunluluğunun kaldırılmasına uzman tepkisi: Demek ki elimizde PCR testi kalmadı

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda aşısızlara getirilen PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Böylece, seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullara yönelik test zorunluluğu kalkmış oldu. Kararı çok sert eleştiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Bu resmen ‘Kaç kişi ölürse ölsün, Omicron ne kadar yayılırsa yayılsın’ demektir” dedi.
PCR test kitlerinin bittiğine yönelik iddiaları da hatırlatan Ceyhan, “Demek ki elimizde PCR testi kalmadı. Aylardır söylediğimiz hızlı tanı kitleri de alınamadı” dedi.
‘YORUMLAMAK ÇOK ZOR’
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Kararın duyurulmasının ardından, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı. “Bunu bilimsel anlamda yorumlamak çok zor” diyen Ceyhan, “Sürü bağışıklığı denen şeye güvenilmeyeceğini herkes biliyor artık. Benim gördüğüm, bu kararlar bir hedef konarak alınmış kararlar değil” diye konuştu.
Ceyhan, kararı şu sözlerle eleştirdi: “Anladığım kadarıyla PCR testi kapasitesinin sonuna gelindi, vaka sayıları da test yaptıkça artıyor. Artık bu noktaya geldik. Normalde, bunu bu şekilde uygulamayan ülkeler vardı. Ama aşı şartı koyuyorlardı. Dünyada, Omicron’un bu kadar hızlı yayılmasına karşın tedbirleri gevşeten tek ülkeyiz.”
VAKA SAYISI 200 BİNİN ÜZERİNDE
“Şu an test yapsak kesinlikle vaka sayısı 200 binin üstüne çıkar ama biz belli ki bu şekilde 60-70 binde tutacağız. Bunun sonucunda olacak şey açık. Vaka sayıları çok artacak ama biz bunu tespit edemeyeceğiz” diye konuşan Ceyhan, “Çünkü öyle kararlar alındı ki… Zaten siz salgının en başında açıklanan kararlarla bu işi götürürseniz olmaz” ifadelerini kullandı.
“BU RESMEN ‘KAÇ KİŞİ ÖLÜRSE ÖLSÜN’ DEMEK”
Ceyhan, sözlerini “Bu şu demek, ‘Biz nadir test yapacağız, vakaları tespit etmeyeceğiz.’ Ama bugün açıklanan bu karar, hiçbir şekilde bilimsel olarak kabul edilebilecek bir karar değil. Bu resmen ‘Kaç kişi ölürse ölsün, Omicron ne kadar yayılırsa yayılsın’ demekten başka bir şey değil.” şeklinde tamamladı.
‘DAHA AZ TEHLİKELİ BİR DURUM YOK’
Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan da şu açıklamalarda bulundu: “Omicron daha zayıf ama bunu aşı olanlar için diyebiliriz. Aslında virüsün yaygınlığından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü artık virüs her yerde ve herkeste olabilir. Aşılı da aşısız da olsa herkeste bu virüsün olabileceğini ve semptomsuz geçirebileceğini biliyoruz. Bu yüzden de bulaş riski var. Aslında PCR ile bunu dokümana dökmekle baş edilemeyecek kadar çok kişide virüsün barındığını söyleyebiliriz. O açıdan bunun kaldırıldığını söyleyebiliriz. Yoksa daha az hasta olacağız daha az tehlikeli gibi bir durum yok.”
‘BULUNDUĞUMUZ ORTAMDAKİ HER KİŞİDE VİRÜS OLABİLİR’
“Aşısızların daha semptomlu geçireceğini ve mutlaka hastane kontrolü gerekeceğini ve PCR testi gerekeceğini de unutmamak gerekir. Burada bir zorunluluk kalktı. Bu da bulunduğunuz ortamdaki her kişide virüs bulunabilir demek. Aşısız olanlar zaten daha fazla bir bulaşı ve daha fazla enfeksiyonu taşıyabilirler. Bu artık onların kendi sorumluğunda olan bir şey. PCR ile bunu dökümante etmenin bu kadar yoğunluk arasında aslında iş yükünü artırmak dışında bir etkisi yok.”