Teknoloji devi Microsoft kurucusu Bill Gates, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Koronavirüs testlerinin çoğunu "israf" diye nitelendirdi. Gates'e göre sonuçların gelmesi çok uzun sürdüğü için testlerin önleyici fonksiyonu işe yaramıyor.





Gates, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi sonuçlarının daha hızlı gelmesi gerektiğini, böylece virüs bulaştığı kişilerin daha fazla kişiye bulaştırmadan davranışlarını değiştirebileceğini söyledi.





BILL GATES: TEK KELİME İLE DELİLİK





CNBC'ye mülakat veren Gates, "İnsanların sonucunu almak için 48 saat beklemeleri gereken bir test için para ödemesini istemek delilik." dedi.





Gates yapılan testlerin çoğunun "israftan başka bir şey olmadığını" iddia etti.





Vak'a sayısının 4 milyon 568 bine, can kaybının 153 bin 845'e ulaştığı ABD'de şu ana kadar 56 milyondan fazla Covid-19 testi yapıldı.