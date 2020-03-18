Samanyolu Haber /Sağlık / Testlere katılanlar 4 günde iyileşti /18 Mart 2020 13:05

Testlere katılanlar 4 günde iyileşti

Bütün dünya gözünü yeni tip Koronavirüs'e karşı etkili olacak aşı ve ilaçlara çevirirken, Çin hükümeti ilginç bir açıklamada bulundu. "Favipiravir" isimli grip ilacının vak'alarda 14 günlük süreyi 4 güne indirdiği kaydedildi.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'de yetkililer, Japon yapımı grip ilacı 'Favipiravir'in bazı Covid-19 vak'alarının tedavisinde etkili olduğunu ifade etti.

Japon şirket Fujifilm Toyama Chemical tarafından üretilen Favipiravir, farklı influenza türlerinde kullanılıyor.

340 KİŞİ ÜZERİNDE KLİNİK DENEY YAPILDI

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Şang Sinmin, Vuhan ve Şenzen şehirlerinde 340 kişi üzerinde Favipiravir'in Koronavirüs üzerindeki etkileri hakkında klinik deneyler yapıldığını ve "umut verici" sonuçlar alındığını ifade etti.

Salı günü ilacın kullanımı hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Şang, Favipiravir'in Koronavirüs'ün tedavisinde "açıkça etkili" olduğunu gözlemlediklerini aktardı.

Testlerde Favipiravir kullanan Koronavirüs hastaları, testleri pozitif çıktıktan ortalama 4 gün sonra virüsü tamamen sisteminden attı. 

Normal bir Koronavirüs hastasının testlerinin negatife dönmesi ortalama 11 gün sürüyor.

Ek olarak, çekilen röntgenler Favipiravir kullanan hastaların akciğerlerinin durumu yüzde 91 iyileşti. Diğer hastalarda bu oran yüzde 61'lerdeydi.
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